蔡英文總統在哥本哈根民主高峰會上發表視訊演說時呼籲全球共同合作，捍衛因威權體制擴張正日益受到侵蝕的民主價值。圖／擷自總統府flickr

丹麥外交大臣與台灣總統蔡英文星期一（5月10日）一道在哥本哈根民主峰會上為民主價值觀進行了辯護。中國則把這次峰會斥為一場「政治鬧劇」，並指責它干涉中國的內政。

丹麥外交大臣耶珀·科弗德（Jeppe Kofod）星期一在民主峰會上發表了「把民主作為核心價值觀來進行辯護」的主旨演講。他譴責中國最近對歐盟實施的制裁是「惡劣的」，並暗示要對中國的行為做出更強烈的回應。

「當人權和言論自由等普世價值觀受到壓力時，我們需要站得更穩，做出更快和更強有力的反應，」他說。

科弗德說，他正在準備一項新的「基於價值觀」的外交政策和安全戰略。

台灣總統蔡英文在峰會上發表視訊演說時呼籲全球共同合作，捍衛因威權體制擴張正日益受到侵蝕的民主價值。

她說，維護民主與和平穩定是所有人的共同責任，也因此必須強化全球民主同盟，以維護自由、法治、人權及表達異議的空間。

中國駐丹麥大使館發言人星期一針對「2021哥本哈根民主峰會」發表評論說，這場峰會「是一場不折不扣的政治鬧劇，指責中國等國家'威脅'西方民主真是滑天下之大稽。」

這位發言人還批評說，邀請台灣總統蔡英文和香港民主活動人士羅冠聰參加這次峰會是干涉中國的內政。

「所謂『民主峰會』還邀請『台獨』頭目和『港獨』分子參會，違反一個中國原則，赤裸裸干涉中國內政，」這位發言人說。「打著『民主』、『自由』的旗號，乾著干涉他國內政、製造分裂和對抗的勾當，把陰險的企圖搞得冠冕堂皇，這是一些西方政客慣用的伎倆和'本事'，但終究逃不出搗亂失敗、再搗亂再失敗的命運。」

北京把民主、自治的台灣視為其「神聖」的領土和有待統一的省份。

今年3月22日，歐盟與美國、英國和加拿大採取聯合行動，宣布就中國新疆人權問題對中國官員發起制裁行動。中國外交部立刻做出回應，稱歐盟的制裁「基於謊言和虛假信息」，並同時宣布對歐盟的10名個人和四家實體做出類似制裁。

受到中國制裁的包括此次峰會的組織者、非營利的民主聯盟基金會（Alliance for democracy Foundation）。該基金會由前北約秘書長、丹麥前首相安德斯·福格·拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創立。

接替安德斯·福格·拉斯穆森出任丹麥首相的拉斯·洛克·拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）曾在2009年會見流亡在外的西藏精神領袖達賴喇嘛，引起北京強烈不滿。但從那以後，丹麥與中國的關係有了顯著改善。不過，丹麥政府最近受到議會的批評，稱政府在中國干預前英國殖民地香港問題上過於消極。