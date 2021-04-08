外國記者問「抵制瑞典H&M品牌是政府發動的？」中國外交部發言人華春瑩說，「不，中國14億人有各自的腦袋，他們知道應該做甚麼事」，作者表示，中國14億人連自由都沒有，失去自由，有腦袋又有何用？圖／擷自CCTV影片

寫過《紅星照耀中國》的美國記者斯諾（Edgar Parks Snow），一開始相信毛澤東會推動社會主義式民主，於是，當老毛趕走蔣介石建立紅色政權，斯諾問老毛，「你管理這麼多農民的國家，要用甚麼方法?」老毛說，「很簡單，用繩子把這一堆人全部栓在自己的土地上」，斯諾才恍然大悟，原來大奸似善，老毛獨裁勝過老蔣，果然，老共許諾給中國人的人權、民主、言論自由、遷徙自由、財產自由，全部取消了，路條和飯條綁住中國人，現在的農民工依然無法擺脫綑綁，一張身分證證明自己是下等人，共產黨高人一等，真實的中國是少數共產黨黨員踐踏14億人的國度。

中共共產黨員高人一等

老毛還發明司法不能懲罰黨員的規定，黨大於法，形同帝治時代的「刑不上大夫」，所以，黨國元老陳雲在死之前，還寫下遺書交代後起的統治者，選出高級的黨員治理政府，不想當官的黨員，以及黨員的親屬，要霸佔財政、商業，確保老共紅色江山，不會落在別人手中，中共可以永遠執政。在這樣的教條洗腦下，老百姓不能有錢，因為有錢就會作亂，尤其是有錢的黨員，一旦不聽黨的話，下場就是抄家，已經有很多首富被查抄，不然就是像馬雲被搞失蹤，老共用老百姓的血汗賺錢亂撒幣到海外，卻不可能讓老百姓太有錢，因為老毛說，「讓老百姓要死不活，處於半飢餓狀態的老百姓，為了活下去打拼，這種老百姓最容易統治」，這是共產黨治理天下基本手段。

對老共來說，寧願讓黨官貪汙，也不想讓老百姓過上好日子，所以，林毅夫吹牛說，「2030年經濟勝過美國」，這句話一點意義也沒有，目前，老共早已經變成地球上最富有的政黨，但是，老百姓依然苦哈哈，連脫貧都是黨的口號。

前幾天，老共掃貪，掃到兩隻大蒼蠅，一隻是大連的新金洲區委書記徐長元，這個黨官只是區長而已，在中共官場連名字也排不上，但是，這位老兄在瓦店區發跡之後，把親屬引進到政府單位，開始包工程收取賄絡，居然自成一個黨內官場幫派，「瓦店幫」，幾年下來，一共貪汙現金超過百億，房產有2714棟，嚇壞一堆人，原來共產黨黨官蒼蠅，實力如此雄厚，像周永康這種老虎，更不用說了。還有一位更絕，他只是哈爾濱政府內的電力經理而已，也藉著電力工程發包起家，把兄弟也引進來，大張旗鼓，成為一方之霸，由於錢貪太多，行為太囂張，包飛機到海南島度假，包下一個酒店，這一幫兄弟才被揭發，公安發現張家兄弟在哈爾濱擁有私人碼頭和遊艇，一個停車場就有上百輛名貴房車，估計財產超過百億，中共的黨官小蒼蠅一貪汙就是上百億人民幣起跳，台灣的調查局貪官如何比得上。

有自由才有腦袋

馬克思說，有財產的人就有權力，因此，掌權者最好的統治手法，就是讓你貧窮，所謂人窮志短，人一貧窮了，別說沒志氣，連腦袋也會停止運作，因為，所思所想就是溫飽。美國建國之初，幾位國父已經知道這個道理，要實施民主之前，必須讓人民擁有財產，所以傑佛遜總統下令，聯邦政府贈送土地給每一個公民，因為有財產，人民才有自由，人民開始關心自己生活，才會思考，才會有了腦袋，然後把腦袋用在全民社會，民主政治才會落實，而這一點，剛好和中國相反，李克強說，中國至少有6億以上窮人，簡單說，至少有一半人沒腦袋，處在不死不活狀態，這些人不但沒腦袋，更失去勇氣，連站出來反對老共這些貪官的力氣也沒了。

外國記者在記者會上提問華春瑩說，「抵制瑞典H&M品牌是政府發動的？」，華春瑩說，「不，中國14億人有各自的腦袋，他們知道應該做甚麼事」，聽到這句話真的太好笑，中國14億人連自由都沒有，失去自由，有腦袋又有何用，腦袋不就是用來思考嗎？而真正會思考的人不是死亡就是進入監獄，可見，回答這話的華春瑩自己根本沒腦袋。



寫過《紅星照耀中國》的美國記者斯諾（Edgar Parks Snow）（右3），一開始相信毛澤東會推動社會主義式民主。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成