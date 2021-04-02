清明連假首日，台鐵408次太魯閣號今2日上午行經花蓮大清水隧道發生出軌事故，台鐵局晚上舉行記者會說明事故報告。行政院秘書長李孟諺、交通部政次王國材、台鐵局副局長馮輝昇、衛福部醫事司長劉越萍、消防署專員陳毅修出席。

此外，內政部表示，花蓮台鐵不幸的事故，造成許多國人不幸離去，行政院指示，明天開始全國下半旗3日，以示悼念追思。

根據中央災害應變中心提供消防署指揮中心截至晚間近9點最新更新發布統計傷亡情形如下：

「死亡50人(48現場死亡+2送醫後宣告死亡)+第6節車廂下有半具大體搶救中+另有部分屍塊2袋，20:39與花蓮消防查證，確認現場檢察官修正死亡證明數量(不慎將裝有1屍塊的屍袋開立死亡證明編號，故現場死亡人數由49修正為48)」

※另說明最新搶救情形如下：

1.20:25經二次搜索後無人員受困，支援的各縣市人力任務結束歸建，留下本署特搜及花蓮特搜協助運安會處理現場。

2.20:31軍方任務結束歸建，留下照明器具。

臺鐵局指出，臺鐵局因408次和仁=崇德間發生出軌事故，有關罹難受傷家屬，洽詢相關處理事宜，可撥臺鐵局客服電話0800-765-888及02-2191-0096或本案專線電話02-2383-1384，或至各車站服務台及台北站指定1F值班站長室辦理，臺鐵局將有專人協助說明，並協助安排所需交通與住宿事宜。