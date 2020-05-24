九二一大地震後，由機械本業轉從事鋼構木屋的黃忠孝在休閒渡假建案享有名氣，後來他全力在RC建築領域發展，近年來並成立金振發建設提出「房地產共享經濟開發策略」，首個建案並已在彰化付諸實現。

黃忠孝將機械所學本業投入營建，他說，這樣在建築結構會看的更透徹也對位。針對台灣營建業，房屋是否供過於求?他認為，當前老屋非常的多，台灣很多地區都需要都更，考量房屋老化尤其房屋的RC水泥越來越硬，當最後一點彈性攏無時倘遇到大地震就會有危險。為此，他認為都更勢在必行！都更連帶的「拆老屋建新屋」補強房屋安全性也美化現代都市，展望營建業前景，他持續看好

房地產的「共享經濟」有可能存在嗎?金振發建設簡報計畫影片有一段話是這麼寫的：「努力蓋豪宅的工人，住的不是豪宅；辛苦建造遊艇的人，並不擁有遊艇；在杜拜住六星飯店服務的人，住的不是六星飯店…….」。小民苦幹向前衝！不擅言詞自比是小人物的黃忠孝首上電台說其「房地產共享經濟」的新概念。面對此波中國武漢肺炎疫情，他說：「更看見台灣的美好」。有所信仰的他堅信自由的國度匯集善的力量，相信會有福報的，台灣加油！

小民苦幹向前衝！金振發建設總經理黃忠孝「房地產共享經濟」，5月24日(日)高雄民生電台FM89.7民報之聲午12點〜