作者認為，今年美國總統大選，因為紅色因素介入，比往年更加複雜與險惡，美國兩黨比賽誰比較反共，變成主流，左右兩派已經直接面對面交鋒，選民只好朝向中間靠攏。示意圖／美國之音，Pixabay，民報合成

美國大選可以定義為，「擁抱熊貓派和討厭熊貓派的戰爭」，很顯然，拜登就是擁抱熊貓派，日本媒體評論說，「拜登當選的話，台灣最危險」，其實，不只是台灣危險，印太戰略全面翻盤，美國左派佔領美國，變成中共美國分部，因為拜登早已經被中共「藍金黃」控制，他肯定為自己家族利益，出賣亞太盟友，甚至美國，這是可想而知的結果。

美國自由左派媒體保持沉默

亨特拜登的「電腦門」一件又一件曝光，拜登大驚失色，22日，川普和拜登最後辯論，已經預告結局，拜登完了，是否因此被捕下獄，還很難說，而另一方面，「擁抱熊貓派」仍然不死心，他們認為拜登最終還是會勝選，美國對中國強硬政策，會回到綏靖主義，華爾街菁英又可以發大財，兩國開始進行修補裂痕，拜登會對中共妥協，因此，日本媒體已經擔心台灣未來日子會更加艱難。

今年美國總統大選，因為紅色因素介入，可以說比往年更加複雜與險惡，美國兩黨比賽誰比較反共，變成主流，左右兩派已經直接面對面交鋒，選民只好朝向中間靠攏。

從團體到媒體，甚至影藝界，可以看出中共這幾年滲透美國，相當嚴重，已經對美國社會產生巨大影響，美國好萊塢為了在中國賺錢，多數支持民主黨，被視為白左大本營，媒體更是選邊站隊，從募款來看，民主黨比共和黨多出一億多，表面上，保守派反共力道居於劣勢，但是，「電腦門」出現，態勢已經完全改變。

事實上，美國的反共事業，並不孤單，歐洲也在關注美國的反共可以走多遠，歐洲對美國選民有一定程度影響，畢竟歐盟受到紅色入侵災區也不小。10月17日，歐盟傳來消息，對中國的鋁錠銷售歐洲，徵收最高48%的關稅，這是歐盟國家對中共長期違反世貿規定，傾銷歐洲的結果作出反彈，觀察家認為，中國與歐盟貿易逆差持續擴大，從歐洲對中共提出的改善貿易逆差要求，正在追隨美國策略，一但中共拒絕履行，「歐盟脫中」的行動也會展開。

歐盟改變態度原因之一，看到川普從逆勢翻轉，勝算機會很大，第二，美國已經向中共提出「武漢瘟疫」氾濫造成損失的索賠金額，歐盟只有跟隨其後，否則一毛也要不到，歐洲目前第二波瘟疫正在侵襲，法、德、英等國，以及南歐國家，經濟損失無法估算，只能從中共身上求償平息民怨，中共若不願意還，下場只有鎖國一途。



歐盟國家對中共長期違反世貿規定，傾銷歐洲的結果作出反彈，正在追隨美國策略，一但中共拒絕，「歐盟脫中」的行動也會展開。示意圖／Pixabay，民報合成

歐盟支持美國反共

過去，歐盟幾國國家被稱為最忠實的「擁抱熊貓派」，尤其是德國和義大利，德國汽車業要靠中國吃飯，義大利的精品更仰賴中國市場，如今已經今非昔比，沒辦法從中國手上賺錢，加上武漢瘟疫死灰復燃，兩國新仇舊恨加在一起，所以對中國態度全面改觀。

由於「武漢瘟疫」二度的傳播，全球確診來到四千萬，而且北歐發現病毒變異，更難治療，預計到2021年初確診人數肯定突破一億大關，這是驚人數目，「天下圍共」索賠的態勢已經形成。

全世界的民主國家開始警覺，長期以來被紅色擴張所顛覆的領域，從媒體網路到政府內部，甚至議會議員，四處充斥著「擁抱熊貓派」，美國大選中，民主黨逐漸現出「擁抱熊貓」的嘴臉，包括被稱為矽谷菁英的「白左團體」，臉書或推特，也暴露出擁抱熊貓的本質。

美國FBI已經調查，長達數月的「黑人維權暴動」，背後的支持者有民主黨，還有中共的海外組織，暗中提供資金，目標就是推翻美國政府，但是，FBI也被質疑，內部已經被中共紅色力量滲透，才會對拜登電腦門網開一面，川普正展開對FBI調查。

有人問，「中共到底是左派還是右派」？照道理說，中共應該是左派社會主義政黨，關心弱勢和底層，但是，穿上資本主義外衣之後的中共，不是左派，也不是右派，而是邪門中共派，只要是不親共的政府，就變成中共敵人。中共本身是一個沒有理念的機器，只有權力和利益導向。

最新的民調顯示，川普和拜登民調距離已經在誤差合理範圍，2%的意思，就是很難判斷誰會勝出，但是，美國自由左派正在覺醒，他們將會反過來支持川普，川普勝選只剩臨門一腳，而「擁抱熊貓派」將走到末路。