鑽石公主號的旅客行李經過包膜消毒後，我方考量船上的用具都是裝箱在托運行李裡，是否有咳嗽飛沫沾到，很難得知，建議旅客行李暫不領回抱存14天，這樣一來，「裡面即使有病毒，也已經死亡」。圖/駐日代表處提供

鑽石公主號包機21日晚間降落桃園機場，19位滯留國人，分別送往台北、桃園3家醫院。對於行李處置問題，目前暫時存放在華航的倉儲，等到二採陰性後，才會隨人送到檢疫所，原則上協助保存14天。指揮中心總督導何啟功表示，船上的用具都是裝箱在托運行李裡，是否有咳嗽飛沫沾到，很難得知，消毒也只能針對外殼，既然這個行李是從船上下來，凝聚病毒的可能性很高。所以才決定將病毒「關」14天，「裡面即使有病毒，也已經死亡」。

疫情中心指揮官陳時中表示，鑽石公主號昨晚順利返台，自己在現場看了一下，也跟到醫院了解狀況，整體而言，從登機前到機上，一直到下機都是井然有序。這次對於班機採取高規格檢疫處理，旅客必須到醫院隔離採檢兩次，都是陰性才能到檢疫所安置。

他說，這次包機好像特別嚴格，因為觀察鑽石公主號旅客陸續回到各國情況，都有確診案例，所以採取高規格檢疫措施，一方面確保返台國人健康安全，一方面也避免社群傳播。

總督導何啟功則說明，飛機於台灣時間6點46點起飛返台，落地時間9點48分，比預定時間早半小時，飛機上共有30位成員。其中，19位旅客，1位醫師，4位空服員，3位護理員，其餘是華航機師等。下機後，先從消毒、體溫量測、檢疫等等，完成後，11部救護車於10點45分陸續載著國人到3家醫院，整個相當順利，旅客心情很好，配合度很高。

對於行李問題，何啟功表示，飛機降落後到機棚，人員離開後才進行行李處理工作，日方已先消毒外殼，也用包膜包住。下機後，我方又請化學兵消毒一次，再放到華航提供的倉儲存放，原來家屬可以領回，但包膜包住了，家屬可能不會領回，原則上保存14天再行取回，保障箱內沒有感染源出去。

何啟功說，既然這個行李是從船上下來，可能凝聚病毒的可能性很高。除非旅客是兩次採檢陰性，旅客轉到檢疫所後，再一起處理行李問題，若必須需要用的，盡量協助。預計3至5天後，才會轉送至檢疫場所，但如果不是特別需要的用品，還是建議14天後再領回，「裡面即使有病毒，也已經死亡」。