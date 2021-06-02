多年前有一天，前立法委員陳婉真打電話給我說：前省議員張賢東，問你近況如何？來看你方便嗎？

我問她怎麼突然想起我來？

張賢東說：他在整理抽屜時，突然發現潘榮禮的名片，像一個人孤獨的蹲在角落裡，才想起好久没見面了。

没過幾天，陳婉真、張賢東約我到田中火車站附近一間西餐廳相聚。

張賢東是雲林縣土庫鎮馬光厝人（1936~2011，享年75歲）台南成功大學會統系第一屆畢業（與台南市長蘇南成同班，是監察院長王建煊早兩屆的學長）。他跟台灣多數民意代表一樣，從基層的鄉鎮民代表、縣議員，選到台灣省議員，尤其他是黨外的，毫無財力，更難能可貴。

他的選舉很輕鬆，每次都像舉辦嘉年華會，大街小巷，牛車一輛又一輛載著老人去投票，一路上熱熱鬧鬧，趣聞不斷。他之這樣受到鄉親愛戴及支持：是問政認真、服務熱誠、待人親切、腳踏實地，堅持民主、正義，厭惡特權。

張賢東因熟悉會計、統計，專精審查預決算，有不法或浮報預算，都會被他抓出。當縣議員時，聲名遠播；任省議員，質詢犀利，不怕威權時代的政治壓迫。有一次質詢農林廳「你們坐冷氣辦公室，農民的苦樂在哪裡？」接著唸憫農詩：〈鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。〉農林廳長啞口無言；他也質詢米酒漲價問題，他說：「米酒是勞動人民喝的和主婦做菜用的，怎能漲價呢？」

1977年（民國66年）12月，張賢東連任台灣省第六屆省議員，這次選出77名省議員，其中有21位非國民黨籍，為創台灣省議會歷史上的新高。在宣誓就職典禮時，國民黨執政的省政府，錯拿各級公務人員的誓詞，來當做省議員的宣誓詞，被張賢東發覺，要求更換。但國民黨不但不改正，還恐嚇没舉手照稿宣誓的省議員，視為「無宣誓處理」，將註銷省議員資格。但張賢東還是堅持不宣誓，另有林義雄等三位黨外新議員，也支持他的做法，不宣誓就職。

隔天在媒體披露後，民眾才知道官方原提供省議員的誓詞是錯的，是給公務員宣誓用的，但木已成舟，大多數國民黨籍省議員，被迫補簽一份正確誓詞，草草掩飾根本無效的宣誓，而馬馬虎虎混過去。僅有張賢東、林義雄、黃玉嬌、張俊宏，四名黨外重新舉行一次宣誓典禮。這就是出名偌大的第六屆省議會開幕重頭戲「宣誓風波」，開啓第六屆省議會「熱鬧非凡」的簾幕。

張賢東曾被稱讚為『民主鬥士』，當時無論是政府各單位或公營事業的預算，都小心翼翼，民脂民膏，不敢浪費，無形中，為納稅人民節省很多血汗錢。

張賢東來自農村，深知農民疾苦，處處為農民請命，為農民發言，服務認真、勤快，人人稱讚他是位專業的民意代表。在省議員第六屆任期中接受「阿港伯」省主席林洋港之邀，先擔任省府委員，後再兼省訴願主任委員，是創黨外人士之先例，也是「空前絕後」。

在農業社會裡，農民所付出的勞力，不是一般人可以計算的。張賢東說，當我在成大求學中，我爸、媽，異想天開代我訂了婚事，目的是希望能代替我幫忙農事，在家庭中我為求學，花最多錢、付出勞力最少。在那農業社會大家族氛圍下，我不敢違抗，只好任其擺佈。結緍後，無限後悔，她是位好媳婦、好母親、勤儉樸實、無怨無悔；但不是我要找的好伴侶，留下家庭的困擾與孩子的怨嘆。

張賢東此番表白，是要說明他除受父母之命，在大學時期結婚的元配外，後來另有一如夫人的原因和苦衷，後來這位，在他從政的行政事務襄助上，有不少貢獻，但也一直沒有獲得「真除」，但無怨尤。張賢東此番表白後不久，就去世了，我自認有責任將此段「公案」來龍去脈公諸於世，雖然已無法徵得他的同意，但算是我「自作主張」，他應該不會怪我吧？