前言

獲選為全國第四屆百大青農的游紀儒，認為土地與人的情感密不可分，傳承父親對無毒農業的堅持，強調好品質應付出相應的成本。他致力打造有機農場、推廣丹參，希望能讓更多人認識腳下這塊土地。

在電子業工作15年，後來也曾到中國從事紡織業，游紀儒直至回台灣前，在務農上可說是個門外漢。2015年因故從原本的事業抽離，他選擇回到桃園老家陪伴母親、回到他童年熟悉的農場，接手耕耘父親留下來的田地。

傳承父親熱忱 延續土地溫度

「一開始並沒有打算以務農過活，只是父親生前很熱愛這塊『開心農場』，所以想延續他對土地的喜愛。」想起過去父親總是花費大量心力與時間照顧作物，游紀儒不希望這塊土地因為失去照顧者而跟著荒廢，於是決定捲起袖子、挽起褲管，全心投入農事生活。

為了充實農業知識，游紀儒積極參與政府農業輔導活動，不僅報名桃園市政府農業局的「青年從農輔導計畫」，也參加桃園區農業改良場舉辦的原鄉農業推廣活動。這些資源給了他很大的幫助，不僅從中認識到「丹參」這項作物，也在青農輔導計畫的學員中，找到一起種植丹參的農友。

同異飲食薈萃 增進丹參價值

說起種植丹參，游紀儒信心滿滿，頭2年就交出漂亮的成績單，並以這項作物入選第四屆百大青農。但他並不因此感到驕傲，過去從商的背景，使他開始思考丹參作為中藥材以外的其他可能性。



深褐色澤的丹參咖啡，特別選用與丹參相襯的咖啡豆，在入喉的最後由丹參帶出尾韻，品嚐起來相當順口。圖／林冠良

「丹參對於人的心臟、心血管以及腦神經，有很好的保護作用。」仔細研究之後，游紀儒發現丹參與咖啡在保健上有相近的功效，於是發揮巧思，把丹參與咖啡結合，融入日常飲食當中。而過去不太被重視的丹參葉，則藉由與龜山區農會的合作，研發出具抗氧化作用的丹參葉茶，大大地拓展了丹參的經濟價值。

與土地共生 昇華永續情感

這幾年的農事生活，讓游紀儒不時地想起國中時期的假日，父親總愛帶他到山上的農場工作，讓他培養與土地的感情。在務農的過程中，他也漸漸體悟到維持生態平衡的重要性，讓土地擁有足夠地力，才能栽培出良好的農作物，並提供高品質的產品給消費者。



游紀儒積極投入產品研發，在保持品質的同時，在包裝與命名上也別具巧思。圖／林冠良

為了推廣丹參，開設了有機農場及工作室，游紀儒說，「食農教育不是只有教導務農的辛苦，更重要的是讓下一代的孩子們有機會可以親近、瞭解土地的一切，進而更尊重這塊孕育作物的土地。」從舉辦農事體驗活動出發，進一步親手烹調農場有機作物與進行共膳，他希望從貼近生態的角度，讓更多人認識腳下這塊他摯愛的土地。

※本文轉載自《桃園誌》No：65