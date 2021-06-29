印度變種病毒已經入侵95國，更厲害的印度變種互加，也進入9國，日前也更侵南台灣，台灣人要再度繃緊神經生活以免疫情擴散。示意圖／擷自公視新聞影片

印度變種病毒入侵台灣，台灣會逃過一劫嗎？尤其是，飽受紅色媒體病毒肆虐的台灣。

寫「西藏三部曲」的中共歷史學者李江琳，最近接受「美國之音」訪問說：「毛澤東對國民黨發動的革命，是一場錯誤革命」，這句話有點事後諸葛，因為中國被老共解放後，老毛推動的各種運動、政策，導致近八千萬人死亡，大躍進就死亡四千萬，所造成悲劇多於喜劇，即便最後的文革十年，也是死傷無數，就算文革平反後，仍然無法平復受害人民心靈，所以百年黨慶，等於是百年大禍的現實記錄。

對這些中共自己造成的血淚黨史，除了用謊言假歷史掩蓋以外，沒有他法，偏偏美國就要和老共清算，美國衆議院外委會提案：必需揭發中共政權對中國人迫害歷史，不能輕易遺忘。

遠的不說，西方國家對武漢病毒追源並未鬆手，老共以疫謀害全球，假面具已經快被揭穿了。

根據美、英、澳三國科學家，和情報單位拼湊出的病毒擴散圖像，2019年，中國境內最早病人已在10月出現，並傳給參加武漢世界軍人運動會選手，美、義、英國選手又把病毒帶回國內，但是，中共並未示警，一直到吹哨醫生李文亮出現，病毒已經擴散，2020年2月，武漢宣佈封城，根本無濟於事，封城前還大開方便之門，3月，美國國家衛生院收到病毒株，已經不是原始樣本，老共燒毀原始病毒株，以及所有資料，甩鍋給武漢海鮮市場，企圖掩人耳目，已經不難看出毀屍滅跡的動機，如果病毒來自自然界，中共何必掩蓋，西方科學家以此判斷：病毒來自武漢實驗室，最讓人疑問的是，面對西方科學家質疑，中共科學家卻沉默無語，全部由黨政出面辯駁，老共極力掩蓋病毒真相，也就有理可循了。



寫「西藏三部曲」的中共歷史學者李江琳，最近接受「美國之音」訪問說：「毛澤東對國民黨發動的革命，是一場錯誤革命」。圖／擷自VOA

我曾預測：今年底確診會來到二億人口，說不定會更早突破這數字，因為印度變種病毒已經入侵95國，更厲害的印度變種互加，也進入9國，本來要解封的英國，緊急叫停，雪梨也宣佈封城，泰國、馬來、新加坡、日本、中國疫情又起；5月中，台灣爆炸的疫情，經過一個月，原本有望緩解，現在又來了印度變種，已經入侵南台灣，台灣人只能再度繃緊神經生活。

但是，台灣防疫成績，還是被其他國家讚嘆，歐洲國家都把台灣和中共國分開，台灣人可以免檢，免隔離進入國境，這是所謂「白名單」，證明台灣防疫工作被多數國家認可，即便台灣疫苗施打較慢，並不影響國家名譽。

許多人把台灣之幸，歸於天佑台灣，這話只對一半，台灣人在疫情間，至少作對三件事：第一、用選票下架韓國瑜，阻擋中共勢力如台；第二、罷免韓國瑜，把有公衛能力的陳其邁推上高雄市長；第三、在反紅媒運動下，把危害台灣的親中電視台趕到網路，否則今天亂台聲浪會更喧囂。

日昨，這親中網路電視，違反最低限度的查證工作，只憑CNN報導，把國產高端疫苗抹黑為「家庭代工」，用膝蓋想也知道：台灣的上市公司，如果設備像家庭代工，如何可以通過經濟部審查，這種報導不只抹黑高端企業，打擊台灣國產疫苗開發，也抹黑台灣政府，高端表示要提出告訴，我舉一百雙手，支持高端和經濟部提告中天網路電視，把他趕到更遠的北京網路世界，中國人不翻牆也能看。