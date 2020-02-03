「寫給那一群，在最深最深的黑夜裡，獨自徬徨街頭，無所依歸的孩子們」！文學大師白先勇經典長篇小說《孽子》，同名舞台劇3月21日將首度登上衛武營國家藝術文化中心。《孽子》扉頁上的題詞，流露創作初衷。當年以舞台劇帶領觀眾，跨時代探討同志議題。2020年《孽子》將以更細膩的手法，純熟展現跨界美學，吸引不同族群走進衛武營，感受經典文學帶來的震撼力。

白先勇作品同志文學《孽子》發表四十周年，該劇首演於2014年TIFA臺灣國際藝術節，八場演出一萬兩千多張票券全數售罄，熱烈迴響佳評如潮。今年適逢小說發表四十周年，由國家兩廳院授權重製，舞台劇將在3月21日（六）與3月22日（日）首度於衛武營歌劇院精彩呈現。白先勇今在衛武營記者會有感的的說：「現在很多同志已組織家庭，(當年作品)」孽子也是人子，有共同的人性，家庭很重要，是安身之處…」。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營肩負傳承經典使命，期盼透過經典作品和當代對話，以表演藝術緊密連結歷史和未來。《孽子》訴說同志族群不見容舊時社會的壓抑和束縛，對照今時今日，臺灣已成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，多元性傾向認同族群，可以勇敢表達自我，衛武營希望透過《孽子》的重現，創造族群互相理解和共融的平台。」

《孽子》作為臺灣現代文學的經典著作，獲選法國《世界報》（Le Monde）世界百大小說之一。描述禁忌猶深的70年代，同志族群被家國拒斥的邊緣處境。舞台劇改編貫穿「情」字，以寫實與抒情詩意交錯的手法，傳遞同志戀人不悔的狂情熱愛，細數著青年們對家的渴望，及父子親情的悔罪與救贖中徘迴，思索著華人社會中傳統與束縛。

《孽子》原作者白先勇表示：「《孽子》發表至今四十年，經過時代變遷，文本也有新的意義。人倫是《孽子》最重要的主題，圍繞著親情、愛情、人情，當年舞台劇感動許多觀眾，如今很多同志已能共組家庭，就如同故事中的角色找到屬於自己的伊甸園。」

《孽子》跨界邀集劇場、影視、舞蹈、流行樂界的大師與菁英攜手合作。執導過《孽子》電視劇的金鐘導演曹瑞原再度操刀，由被譽為「當代臺灣戲曲最佳詮釋者」的施如芳編導。邀請金鐘影帝丁強、樊光耀，以及入圍金鐘獎最佳男主角的周孝安，與實力派劇場及影視演員張耀仁、李劭婕、廖原慶、陸一龍等人共同演出。

周孝安表示：「第一次詮釋『龍子』這個角色，希望在既有的角色框架中，長出不同的可能性。演出也將首次挑戰和『阿鳳』在空中共舞，表現出的『龍鳳戀』情感，雖然身體很痛，但是畫面很美，讓人覺得如此付出非常值得。」

為向經典文學致敬，音樂與舞蹈的編排高規格呈現，金曲獎詞曲創作者林夕、陳小霞及曾入圍金馬獎作曲張藝參與創作，主題曲由情歌王子楊宗緯演唱；榮獲12座金馬獎最佳音效獎杜篤之操刀音效設計；舞蹈總監吳素君帶領前太陽劇團（Cirque Du Soleil）舞者張逸軍，成功詮釋「阿鳳」桀驁不馴的姿態。

《孽子》是衛武營今年與高雄春天藝術節合作強檔節目。之後也將巡迴國家兩廳院、臺中國家歌劇院。