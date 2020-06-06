成立陳文成博士紀念基金會

1981年，旅美博士陳文成，因在美國支持台灣的民主運動，為美麗島雜誌募款並參與海外台灣同鄉會活動，於返台省親時被警總約談後，陳屍於台大校園，造成震驚海內外的「陳文成遇害事件」。

當時的情治單位辦案時朝自殺方向，引導輿論，但海內外台灣人無法接受此說法，陳文成母校商請美國知名法醫魏契來台了解，回美後所寫報告明白指出陳文成已遭殺害才被移屍至台大校園，海外全美各大校園掀起台灣留學生抗議「校園間諜」的活動。當時陳文成的父親陳庭茂老先生也應邀至美國各大城市巡迴演講，控訴國民黨情治單位的惡行，在美國各地台灣同鄉同情陳文成遭遇，紛紛捐款給陳庭茂老先生，當時他募得十萬美金返台。

陳老爹返台前，美國台灣同鄉會會長楊黃美幸女士打電話給我，希望我幫忙陳老爹成立「陳文成紀念基金會」。受海外鄉親之託，加上我關心台灣人權，義不容辭就邀集各界關心民主人權的朋友，成立了「台美文化交流基金會」，因為當時的主管單位不敢准予設立「陳文成紀念基金會」，可見戒嚴時期國民黨心態！基金會經過一段時間運作，直到1987年7 月 15 日戒嚴解除之後，才正名為「陳文成紀念基金會」，我從一開始籌備成立迄今已39年，是少數和楊維哲教授、陳寶月女士（陳文成的二姊）一直擔任基金會董事的成員。其他如李勝雄律師、沈義方董事長、曹欽榮先生、李敏勇先生、張富美女士、洪三雄先生、周婉窈教授、陳俐甫教授、沈重光先生、王義郎先生、黃啟瑞教授、陳榮俊會計師、謝穎青律師、周芷瑄小姐等，都是熱心的成員。

基金會主要工作除了每年頒發陳文成獎學金選拔優秀的數學系及統計學的大學生或研究生給予獎助之外，每年舉辦陳文成紀念活動或音樂會；平時則關心台灣民主化及台灣人權的議題，所以基金會也參與綠島人權園區和景美人權園區的規劃設計，並每年舉辦青年學生參與的綠島人權生活營，邀請政治受難前輩和大學生共同前往綠島現身說法；此外也巡迴各大學或高中舉辦「人權電影」觀賞活動，邀請導演與學生座談；也舉辦「徵文比賽」鼓勵學生閱讀台灣好書；近幾年更積極推動校園轉型正義，要求台大校園內設置「陳文成紀念園區」，經台大學生會與教授的支持，於校務會議通過後，由基金會對外募款達標，即將動工興建，算是對陳文成的犧牲留下歷史的見證！

遺憾的是陳文成命案迄今仍未偵破，無法真相大白，雖然台灣民主化已政黨輪替，而民進黨政府的轉型正義口號仍未能落實，這是我參加「陳文成紀念基金會」39年來一直努力卻無法完成心願的一大遺憾！



2011年7月6日陳文成逝世30周年活動。圖／擷自陳文成博士紀念基金會FB

創設台杏人文基金會

1982年在美國的王桂榮先生，成立了「台美基金會」並頒發「台灣傑出人才成就獎」，公布當年選拔海內外優秀傑出人才得獎名單，科技將得主為廖述宗教授，人文獎得主為王詩琅先生，社會服務獎得主是我。這是該獎第二屆頒獎，記得第一屆的社會服務獎得主是有「台灣盲人之父」稱謂的羅東眼科陳五福醫師，比起這些前輩來說，我當時算是很年輕的得獎者。我想或許是評審委員要鼓勵我，看見我對原住民服務及對精神病患權益維護的投入，希望台灣有更多人能關懷弱勢追求公義，所以給了我這個獎勵。當時除了有獎牌還有美金壹萬元，折算台幣有四十萬元整。

我在領獎時就決定要把獎金捐出來，做一點對台灣社會有益的事情，因此，從美國領獎回台之後，就邀集了高醫前後期的學長、學弟較為志同道合者，成立了「台杏人文基金會」，一開始找了二十位好朋友，每人每年捐兩萬，第一年除了我的獎金四十萬，加上大家合捐四十萬，就有八十萬經費，之後每年增加四十萬經費，我們決定做為鼓勵年輕朋友從事台灣本土研究的贊助費用。起初我們每年鼓勵四位台灣本土研究工作者，每人十萬，讓他們用兩個月時間去美國各大圖書收集有關台灣的資料，回台灣後交出一篇台灣研究的報告，同時，他們在美期間，我們請廖述宗教授所創立的台灣人教授協會成員，依他們研究主題尋找適當的台灣人學者或介紹適當的資源給予協助。就這樣，在戒嚴時期台灣研究被打壓不受重視的年代，我們培養了不少台灣研究的種子。

這工作持續了幾年之後，我們又開始支持努力從事台灣史寫作、音樂創作、環境保護、文學評論、生態運動、農民運動、工人運動、原住民運動的熱心工作者，讓他們提出計畫，我們給予經費的支持。「台杏人文基金會」的成員都是醫生，所以我們也特別關心醫學生的人文社會關懷，舉辦幾次醫學生活營，讓醫學院學生和社會文化運動工作者齊聚一堂，互相交流學習。最後就是「台杏人文基金會」支持了我在高雄所成立的「台灣醫療史料文物中心」的所有事工，甚至促成了「台灣醫學史學會」的成立，可以說是小而美的民間基金會。

「台杏人文基金會」歷任董事長有江自得醫師、陳順勝醫師、游文治醫師、黃文龍醫師、陳至興醫師，其他熱心成員如王國華醫師、陳政宏醫師、蔡瑞芳醫師、吳英偉醫師、李世隆醫師、林金虎醫師、吳誠中醫師、蔡志宏醫師、林武煒醫師、葉宣哲醫師、林勁甫醫師、陳平源醫師、鄭炯明醫師、李毓芹醫師、黃季昌醫師、李謀進藥師……等，都是從學生時代迄今默默關心台灣，支持台灣本土文化的醫界好友！