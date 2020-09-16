美國眾議員麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）說「我的確認為，今日的台灣正處於全球地緣政治較量的重心，或許和柏林在舊冷戰時期一樣。」圖／擷自維基百科，公有領域

美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher, R-WI）說，中國對台灣的軍事作為讓他擔憂台海可能發生衝突，今日的台灣有如舊冷戰時的柏林一般，已經成為全球地緣政治競爭的重心，他認為美國以往的戰略模糊政策已不再有用，華盛頓應該採取「戰略確定」姿態，讓北京清楚知道它「完全沒有機會」發動對台灣的攻擊而不招來美國的反應。

威斯康辛州共和黨聯邦眾議員加拉格爾，星期二（9月15日）在華盛頓智庫全球台灣研究中心（GTI）的視訊年會中做出上述表示。他不久前才與參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）在國會提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act），並連署眾議員約霍（Ted Yoho, R-FL）提出的《防止台灣遭侵略法》（Taiwan Invasion Prevention Act）。

美國國務院亞太助卿史達偉（David R. Stilwell）近日在傳統基金會演說中，宣布解密「六項保證」及對台軍售電報，並將美國的「一中政策」與中國的「一中原則」做出明顯區分。加拉格爾對此表示肯定，但他認為，美國對台政策應該要進一步超越「六項保證」，對北京發出更清楚的「戰略確定」（strategic certainty）信號。



美國國務院亞太助卿史達偉（David R. Stilwell）。圖／擷自美國國務院flickr

「我認為我們能夠，也應該比只有六項保證還要更進一步。事實上，在我的看法中，戰略模糊已經不再有作用。當你看到美國追求在全球有更廣泛的威懾能力時，在任何其他地方我們的朋友和敵人都不用猜測美國是否會在衝突發生時袖手旁觀。相反地，我會說，戰略確定才是最重要的基石，它建立在我們整個同盟系統的第五條款。所以我認為，是時候我們明確對北京表示，它完全沒有機會發動對台灣的侵犯而不招來反應。」

根據美國與北約同盟的華盛頓條約第5條款，對任何歐洲或北美同盟成員的武裝攻擊，「都將被視為對全體成員的攻擊」。

加拉格爾曾和許多了解地區的專家談過，也知道現在關注中國的觀察人士正在辯論習近平對統一台灣一事的認真程度，無論是通過武力或以造成「既成事實」的方式，但他個人認為習近平的確有此意圖，他也認為這涉及習近平的政治遺產問題，就算這方面有不同看法，但人們都應該知道這是一個可能發生的情況。

「我的確認為，今日的台灣正處於全球地緣政治較量的重心，或許和柏林在舊冷戰時期一樣。」

對於台海是否有發生危機的立即風險，加拉格爾說，他擔憂台海發生衝突，因為美國的對手或許看到美國國內政治混亂，會以為這是可以在地緣政治上有所斬獲的機會，因此他認為美國對如何威懾中國必須有一個前後一致及可行的軍事戰略，也必須對一旦中國發動對台攻擊時如何回應有一個更廣泛的策略，「我們必須幫助台灣成為一個刺猬，讓它在傳統軍事攻擊下難以被攻克」，而這也是為什麼美國必須終結戰略模糊的政策。

加拉格爾說，他理解這是一個許多人正在激辯中的議題，但就連外交關係協會會長哈斯（Richard Haas）最近發表文章都已經表達同樣看法，那是一個徹底的轉變，所以這也應該對美國外交政策圈發出一個明顯的信號。