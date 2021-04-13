「法老黃金遊行」（埃及阿拉伯語：موكب المومياوات الملكية‎；英語：Pharaohs' Golden Parade），又稱法老金色遊行，於2021年4月3日在埃及開羅舉辦，埃及將18名法老與4名王后，共22具古埃及木乃伊從埃及博物館運送到福斯塔特埃及文明國家博物館保存。整個過程，經埃及國家電視台網路直播放送全球，將埃及古文明史詩現代版輝煌重現！備受矚目也贏得各國讚譽！

「埃及法老黃金遊行」係2021年當地時間午後6:30開始，裝扮古埃及人的隊伍與載有法老棺木的仿古戰車的車輛開路，埃及總統阿卜杜勒-法塔赫·塞西接待木乃伊護送隊伍，並由共和國衛隊向車隊鳴放21響禮砲致上國家盛典最高敬意。

尤值一提的是，由埃及藝術大師納迪爾·阿巴西領銜、埃及藝術家希沙姆·納齊赫作曲的聯合愛樂樂團進行表演，包含埃及女高音歌手阿米拉·薩利姆演唱均將整個「法老黃金遊行」的場景融入猶如埃及史詩般華麗的經典樂章。

(※埃及語〈伊西斯頌歌：該歌詞取自路克索代爾埃爾舍勒維特城牆銘文〉；其他歌詞取自《死者之書》與金字塔銘文。)

「法老黃金遊行」開羅市中心充滿古埃及文明「法老黃金遊行」，18名法老與4名女王的的木乃搭乘古紋飾戰車，從埃及博物館的故居出發，遷往南區的福斯塔特2017年新設立的埃及國家文明博物館。

※自位於開羅市中心解放廣場（Tahrir Square）的埃及博物館（Egyptian Museum），移師到東南方約5公里的弗斯塔德（Fustat）埃及國家文明博物館（National Museum of Egyptian Civilisation）。

22具木乃伊分別於1881年與1898年在代爾埃爾巴哈里皇家木乃伊坑與阿門霍特普二世墓發現。這些木乃伊發現以來已多次移動，直至後來安置於解放廣場埃及博物館。由於多年來考古發現不斷增多，埃及博物館逐漸無法充分展示文物，於是政府修建新館，包括大埃及博物館與埃及文明國家博物館。

「法老黃金遊行」前，政府開始翻新解放廣場，將拉美西斯二世建造的塔尼斯方尖碑殘骸拼合後置於廣場中央，周圍除照明設施外由四隻路克索卡奈克神廟斯芬克斯環繞。

※資料來源：埃及國家電視台網路直播(摘要六分鐘)/維基百科「法老黃金遊行」

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