金正恩上台之後，美國以為金正恩年紀輕，受過歐化教育，會比較開明，沒料到再度研判失誤，金正恩比他父親更注重國家軍事武裝，意識形態更左傾。圖為2020年3月17日金正恩在平壤綜合醫院動工儀式上發表講話。圖／擷自朝中社網站

金正恩上台之後，美國以為金正恩年紀輕，受過歐化教育，會比較開明，沒料到再度研判失誤，金正恩比他父親更注重國家軍事武裝，意識形態更左傾，雖然肉體生活習慣享受，過著徹底右傾資本主義生活，他一上台，就一連串核子試爆和導彈試射，把六方會談協議全面推翻，朝鮮半島無核化，變成一場惡夢。

南韓無法主導去核談判

事實證明，南韓政府無法單獨處理北韓問題，南韓政權更替很快速，對北韓政策分成懷柔和強硬兩派，如今，懷柔政策碰到牆壁，被視為自由左派的歐巴馬政府，對北韓政權反覆，也顯得無可奈何，只能持續給予北韓經濟制裁施壓，我雖然隱居山中，對世局變化相當關心。

2015年，阿敏飛到台灣探望我，他說，澳洲湯姆斯詢問，不管六方會談是否繼續召開，貨幣交易不能因此中斷，但是，唯一的阻礙在於台灣人在合約中出現，這一點讓「擁有方」很不放心，因此，更改包裹合約是唯一解套，因為「擁有方」不願意有台灣人涉及本案，以防案件曝光，帶來麻煩，所以，當初才會開出一千萬美金代價，把合約買斷，不需要任務中介，問題是這份合約，在國際貨幣銀行註冊，並且在倫敦國際律師認證，單單只是律師認證費用，就花費一百萬美金，更改合約又需要花錢，事實上，金錢只是問題之一，國際貨幣銀行不可能片面推翻合約，否則未來法庭訴訟更麻煩，根據這份合約，湯姆斯所代表的「工作方」，在任務完成後，至少可以從裡面拿到兩億美金的報酬，距離千萬美金實在巨大，我告訴阿敏，「如果更改合約，把我的名字從合約中拿掉，對方應該會同意進行交易，問題是，我的所得如何保障？」，阿敏也向我保證，如果我同意把合約更改，交易完成後報酬不會少給，其次，我無需負擔倫敦律師認證費用，最後我終於同意可以更改合約。

擁有方變成四人

經過我點頭，阿敏和阿布杜也聯絡「擁有方」，可以更改合約，把合約中的台灣人排除在外，當工作安排幾乎完成時候，到了2016年年初，過了農曆年後，卻傳來擁有方突然死亡的訊息，這位與國民黨過從甚密的航運巨頭，介入台灣和北韓的經貿事業，如今突然死亡，把整個工作打亂，工作停頓兩個多月之後，擁有方律師又傳來訊息，繼承人願意持續把這個工作完成，但是，所有合約必須更改擁有方「出讓方」的名稱，由一個人改成四個孩子繼承，依照法律規定，四個孩子是「擁有方」法定當然繼承人，只要合約更改後，經過倫敦國際金融律師認證，這項貨幣交易就可以持續完成。

所有文件更換工作完成後，2016年5月，我接到通知前往紐約，雙方同意在國際貨幣銀行紐約總部簽署交易文件，為了保密緣故，所有文件必須在貨幣銀行內部完成，這份合約表示，我們用了十年時間找到北韓貨幣，將全部由國際貨幣銀行買下，事實上，背後出資人是美國，因為美國才是印製這批貨幣的人。

朝核問題依然無解

美國一廂情願，以為世界上沒有美金無法擺平的事情，趁著蘇聯崩解，北韓經濟無所依靠之下，乘勝追擊，弄出了收買北韓「大邊疆政策」，印製這一批北韓貨幣，企圖讓北韓接受資本主義市場，但是，金正日雖然有所動搖，卻因為身體健康早逝，接替政權的金正恩，卻強硬起來，因為，他背後有了中國靠山。

美國最大的失誤是扶植中國，因為蘇聯崩解根本和中國無關，「聯中抗俄」政策，給予中共在蘇聯崩解後，可以喘息機會，蘇聯崩潰，造就「中共國」崛起，也使收買北韓工作受到阻礙，如今，金正恩已經證明，北韓已經擁有30個核子彈頭，可以威脅全世界以及美國，而北韓在受到飢荒襲擊的時候，台灣暗中貿易幫助了北韓，或許基於人道主義，這到底是善行還是罪惡？也只由日後歷史來審判了。