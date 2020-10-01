高加索兩個意外獨立的蘇聯聯邦國家——亞塞拜然和亞美尼亞，三十多年來多次發生衝突，衝突的原因還是老問題——卡拉巴赫共和國的歸屬地區。圖／擷自BBC新聞影片

這個世界沒有新鮮事，所有戰爭幾乎無法掙脫族群和宗教的枷鎖，中共企圖以武力併吞台灣，打出民族主義旗號，高加索的卡拉巴赫共和國，企圖脫離亞塞拜然，併入亞美尼亞，雙方拉扯幾十年，至今還是找不到出路，千百年來，同樣情節故事不斷反覆上演。

高加索山戰爭突起

9月27日，中亞地區兩個亞字頭國家，再度爆發戰爭，砲兵互相開火，已經有上百人死亡，距離上一次戰爭已經16年，國際調停對此事感到疲累，因為從蘇聯解體後，許多脫離蘇聯獨立國家並不寧靜。上個月，白俄羅斯總統選舉作票，目前紛爭還沒有落幕，周邊國家勢力介入其中，讓事件更難落幕，當事人總統盧卡申科，還偷偷上台就職，簡直和小偷沒兩樣。

現在，高加索地區，兩個意外獨立的蘇聯聯邦國家，亞塞拜然和亞美尼亞，30年來，已經多次發生衝突，衝突的原因還是老問題——卡拉巴赫共和國的歸屬，這是一個被族群和宗教糾纏的國家，也是高加索山區的統獨惡夢。

卡拉巴赫共和國在1995年自行宣布，脫離亞塞拜然獨立建國，但是，沒有國際組織給予承認，就像非洲的索馬利蘭共和國，自己離開索馬利亞，獨立建國，沒人承認，現在，索馬利蘭終於找到台灣當盟國。

卡拉巴赫想獨立不可得，想併入亞美尼亞也無法如願，最大阻力是亞塞拜然。亞塞拜然沒有能力管理這塊土地，因為長期以來，親亞美尼亞的武裝部隊控制該區域，可是，亞塞拜然依然對國際宣稱，擁有卡拉巴赫山區的主權，就如同中共，從來沒有統治過台灣，卻不斷叫囂台灣是他的，而且施壓國際。

卡拉巴赫共和國土地，在亞美尼亞和亞塞拜然之間，土地面積4400平方公里。

根據最新的資料顯示，蘇聯崩解時，卡拉巴赫地區人口有20萬之多，但是，30年下來，人口並沒有增加，原因是這個地區治安情況不佳，屬於兩國之間的爭議地區。

卡拉巴赫信仰基督教居多

爭議的主因是領土歸屬問題，蘇聯崩解時，卡拉巴赫被劃定為亞塞拜然所屬，但是，這個區域的人民組成卻是信奉亞美尼亞的基督徒居多，百年來，即便是鄂圖曼帝國時期，亞美尼亞人已經進入該區生活，所以，多數是信仰使徒教派的基督徒家庭，佔了76%，信奉伊斯蘭的人口只有23%，其他少數是俄羅斯人和庫德人，蘇聯崩解之前，卡拉巴赫居民多次舉辦示威或者公投，希望把這塊土地歸給亞美尼亞管理，併入亞美尼亞共和國，可惜因為亞塞拜然的反對，無法如願。關於領土的主權問題，曾經引爆六年戰爭，數萬人死亡，這一次的戰爭，同樣是亞塞拜然和卡拉巴赫的武裝力量互相挑釁所引發，目前雙方都否認自己先開第一槍。

戰爭爆發後，土耳其最先跳出來力挺亞塞拜然，派出1000名部隊支援亞塞拜然，因為兩國同屬突厥民族，有同樣信仰，而亞美尼亞的靠山則是基督東正教的俄羅斯。亞美尼亞在土俄戰爭時期，因為力挺俄羅斯，得罪土耳其，土耳其在戰爭晚期，對亞美尼亞人施行報復，屠殺亞美尼亞200萬人，驅逐150萬人，至今仍然是歷史公案，土耳其對其前身鄂圖曼帝國，所種下的惡劣行為，至今還在否認，不願意承認有屠殺事件發生。

如果以亞塞拜然和亞美尼亞國力比較，很顯然，屬於農業國家的亞美尼亞，人均只有8000美金，輸給人均16000美金的亞塞拜然。亞塞拜然有天然的原油輸出，為國庫增加收入，兩國經濟實力懸殊，但是，卡拉巴赫共和國因為宗教信仰問題，反對被亞塞拜然接管，問題也就僵持，無法突破。

上一次的兩國衝突，由普丁出面斡旋，促成停火，這一次恐怕還是要普丁出馬，因為美國勢力已經退出中亞，過去有聯合國維和部隊在這個地區活動，現在已經撤退，才導致雙方交火，看起來，入秋之後，世界仍然更不平靜。



亞塞拜然(紅色地區)和亞美尼亞(黃色地區)，三十多年來多次因卡拉巴赫共和國(灰色地區)的歸屬發生衝突。圖／擷自BBC新聞影片