美國大選爭議多，雖然主流媒體宣佈拜登當選，但是有些地區點票未完，有些因為出現舞弊疑雲需要重新點票。一般認為，新總統宣佈後，現任總統就要成為跛腳鴨，政府成為看守政府。然而川普政府認為選舉出現好多問題需要檢視乃至查案，所以拒絕認輸，發動大規模法律戰。

沒有跛腳不只是表現在選舉議題上。川普還進行重要的政府人事更動，撤了國防部長艾斯培，雖然原因不明，但是敢動到軍事層面，就表明美國不會因為選舉爭議而休兵，而是繼續保持對中國的軍事壓力，警告習近平不得亂說亂動！

尤其可貴的，雖然蔡英文總統通過推特回了今年年初拜登通過推特祝賀蔡英文當選總統，她也祝賀拜登當選，但是川普政府繼續保持與台灣的密切關係。美國國務卿蓬佩奧11月10日宣佈，國務院次卿柯拉克20日將在美國舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」。駐美代表蕭美琴表示，經濟部次長陳正祺屆時將率團訪問華府，其他官員則以視訊參與。雖然武漢肺炎疫情還在肆虐，台灣仍然派了一個實體的代表團到美國，而不只是視訊會議而已。可見雙方對這個會議的重視，更顯美台的真正友情。

美豬進口與美台貿易協定連動

柯拉克就是兩個月前來台灣訪問的國務院次卿，他來台灣飽受國民黨的攻擊，好像只是為了讓瘦肉精美豬進口台灣而已，而台灣一無所得。這次傳說拜登當選後，還有人認為瘦肉精美豬可以不必進口台灣了，因為那僅僅是川普的選舉操作。這種把瘦肉精看成天大事件，只能說明國民黨的幼稚無知、鼠目寸光、坐井觀天，也怪不得國民黨只能日益衰敗。因為不論川普還是拜登，都會要求瘦肉精美豬進口台灣，美台才可以簽署對等的自由貿易協定。這是美台的重要經濟合作支柱，關係到兩國的經濟發展，尤其高科技的發展。

川普政府另一重大舉措是，11月5日美國國務院公佈聯邦公報通知，蓬佩奧在通知中稱，根據《移民和國籍法》(INA) 212(a)(B)(II)修訂條款的授權，撤銷東伊運「恐怖組織」的定性。

東伊運全稱「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，由流亡海外的維吾爾人艾山．買合蘇木（Hasan Mahsum）於1993年創立，大本營最初設於阿富汗。塔里班政權倒台後，該組織成員分別轉移潛伏到巴基斯坦等伊斯蘭國家，曾公開宣稱要以武力，在新疆建立東突厥斯坦伊斯蘭國。

九一一後，由於小布希政府與中共聯合反恐，美國及聯合國在2002年將「東突厥斯坦伊斯蘭黨」列為恐怖組織，中國也在2003年將東伊運列入恐怖組織名單。而實際上到底這個組織在世界上搞過哪些恐怖活動，大家都是「莫宰羊」。應該都是來自中共的一面之詞。此後中共以此大舉鎮壓境內的維吾爾人，似乎他們全是東伊運的成員，都是恐怖分子。

川普政府在此時為他們摘掉「恐怖分子」帽子，有利於迫使中共解決滅絕維吾爾人的問題。在美國國內，也是大幅修正小布希把戰略重點放在中東的錯誤，全球最大的恐怖分子在北京中南海而不是新疆的天山腳下。未來美國與中東會發展更良好的關係，中共就要面臨東西夾擊。看習近平的日子怎麼混下去！



美國國務卿蓬佩奧在11月5日聯邦公報通知，根據《移民和國籍法》(INA) 212(a)(B)(II)修訂條款的授權，撤銷東伊運「恐怖組織」的定性。圖／擷自美國國務院臉書​