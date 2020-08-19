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每日國際焦點

白俄羅斯危機成為普丁國際表現舞台，與梅克爾、馬克宏強調白俄羅斯不接受西歐外力干預，與歐盟討論如何解決白俄羅斯問題，並將與川普討論。

馬利發生軍事政變，總統遭叛軍武力劫持後辭職、宣布解散國會。2012年馬利軍事政變導致北部成為伊斯蘭極端主義者溫床，法國不得不出兵擊退伊斯蘭武裝，結果是擴散到鄰國布吉納法索、尼日。如今各國擔心歷史重演。聯合國、法國、非洲聯盟、美國都譴責政變，要求立即釋放總統。西非國家經濟共同體譴責政變並封鎖馬利邊界。

18日聯合國主持的法庭宣判真主黨成員之一謀畫黎巴嫩2005年汽車爆炸攻擊殺害前總理哈里里，事件是政治動機的恐怖攻擊，但稱事件與真主黨領導階層無關。反真主黨黎巴嫩人民認為對真主黨輕輕放下，沒有達成司法正義。美國國務卿蓬佩奧對聯合國審判表示歡迎。沙烏地阿拉伯、英國稱讚審判，但以色列稱審判不公，表示真主黨綁架了黎巴嫩人的未來。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

新加坡

Zoom 18日表示在 新加坡開設資料中心 。Zoom此舉是積極想擺脫被指為中國公司的陰影。

菲律賓

18日發生 6.6級地震 ，造成至少1死。

模里西斯

警方18日表示已逮捕造成 漏油的日本貨船 若潮號船長與副船長。觸礁前模里西斯海岸防衛隊一直發訊警告若潮號危險，但是若潮號全無回應。但稱先前媒體報導若潮號是為了行動通訊或WiFi訊號接近岸邊才觸礁的說法是假消息。

白俄羅斯

18日 反對 派設立自己的議會，總統盧卡申科譴責為想奪權。

川普18日表示會與普丁 討論白俄羅斯問題 。

普丁與盧卡申科18日進行4日中 第3次電話會談 。普丁轉告盧卡申科德國總理梅克爾與法國總統馬克宏意見。

普丁告知馬克宏 不接受 對白俄羅斯總統施壓。

普丁告知梅克爾白俄羅斯 不接受 外力干預。

歐盟與普丁18日討論如何 解決 白俄羅斯問題、歐洲安全與合作組織可以如何介入。

西班牙外長表示歐盟考慮對白俄羅斯 制裁 。

烏克蘭

英國將領導北約多 國際計畫 協助訓練烏克蘭海軍並提升烏克蘭的北約地位。參與國家還包括瑞典、加拿大、丹麥。

波蘭

波蘭Tuchow鎮地方政府 宣布 「不受多元性別侵害」而遭歐盟停止資助，波蘭法務部長表示中央將予以補貼，幫助支持家庭價值的地方政府。

美國

S&P 500指數18日創新高 ，使得美國此次疫情以來的熊市僅33天，成為史上最短熊市。

哥倫比亞

遭在家拘留的前總統烏力韋18日 辭去參議員席位 。

美國與哥倫比亞將合作 投資50億美元 到哥國鄉村地區。

厄瓜多

軍方18日 表示中國 325艘前往加拉巴哥群島盜捕的漁船中，有149艘違規關閉定位追蹤系統以逃避追捕。

馬利

馬利18日 發生軍事政變 ，總統遭叛軍武力劫持後辭職、宣布解散國會。2012年馬利軍事政變導致北部成為伊斯蘭極端主義者溫床，法國不得不出兵擊退伊斯蘭武裝，結果是擴散到鄰國布吉納法索、尼日。如今各國擔心歷史重演。

聯合國、法國、非洲聯盟、美國都譴責政變，要求立即釋放總統。

西非國家經濟共同體 譴責 政變並封鎖馬利邊界。

黎巴嫩

18日聯合國主持的法庭宣判真主黨成員之一 謀畫 2005年汽車爆炸攻擊殺害前總理哈里里，事件是政治動機的恐怖攻擊，但稱事件與真主黨領導階層無關。

反真主黨黎巴嫩人民 認為 對真主黨輕輕放下，沒有達成司法正義。

美國國務卿蓬佩奧 對聯合國審判表示歡迎。

沙烏地阿拉伯表示此 審判 是追求正義的開始。

英國稱 審判 是邁向正義的第一步。

以色列稱 審判不公 ，表示真主黨綁架了黎巴嫩人的未來。

以色列

以色列為 報復氣球炸彈攻擊 ，封鎖燃料進入加薩走廊，加薩走廊唯一發電廠18日關閉。

以色列情報單位莫薩德局長 拜訪 阿聯阿布達比，並與阿聯國安顧問會面。

儘管與阿聯恢復關係，以色列仍 反對 美國出售F35戰機給阿聯。

蘇丹

蘇丹外交部發言人 稱讚 阿聯與以色列關係正常化，並表示與以色列有接觸，蘇丹外長連忙否認，表達「震驚」。

蘇丹政府與主要反抗軍17日 簽訂協議 要在39個月內將反抗軍整合到政府軍之中。

塞浦路斯

塞浦路斯表達已經與週邊國家 談判 海洋疆界，暗指希望與土耳其談判，但土耳其不承認塞浦路斯共和國，因此可能性極低。

敘利亞

俄軍車隊遭 炸彈攻擊 ，少將與三名隨從陣亡。

俄軍轟炸機 轟炸 反抗軍基地。

阿富汗

18日首都喀布爾遭 火箭攻擊 至少10傷。

阿曼

阿曼蘇丹 原本身兼外交部長、財政部長、中央銀行，如今在政府改革中釋出這三個位置。

肯亞

醫師罷工 抗議遲發薪資、缺乏防疫裝備、缺乏保險也無風險加給。

衣索比亞

總理18日 選前重組內閣 ，開除前盟友國防部長。

剛果民主共和國(薩伊)