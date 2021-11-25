2002年胡錦濤（左）取代江澤民（右）成為第四代領導集體，他是鄧小平指定的隔代接班人，但受制於江的勢力。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

「和諧」不成的強弩之末（2001～2010）

「悶聲大發財」非常俗氣，加上江澤民在下台前必須包裝其「核心」地位，在毛澤東思想與鄧小平理論之後，要用什麼新名詞？這個重擔落在江澤民從上海帶出來研究政策的親信王滬寧頭上。2001 年7 月1 日，江澤民在慶祝中共建黨80週年紀念會的講話中正式將「三個代表」思想定調為新世紀的建黨理論基礎。

所謂的「三個代表」，即「代表中國先進生產力的發展要求」、「中國先進文化的前進方向」以及「最廣大人民的根本利益」。最後一個是虛假不過的包裝，真正的核心是前兩條，能發財就是「先進生產力」了，為江綿恆涉入網路事業正名；同樣，發財文化當然也是先進文化。正因為如此，江澤民時代突破了中共的傳統，資本家可以入黨，黨員可以成為資本家，公開改變了共產黨是工人階級先進部隊的性質。遂逃中共老早已脫離工人階級。

2002年胡錦濤取代江澤民成為第四代領導集體。他是鄧小平指定的隔代接班人，江澤民不敢廢除，但是江澤民到底擔任了13年的總書記與軍委主席，完全掌控了黨政軍，尤其又要繼續多任兩年軍委主席，「送一程」胡錦濤熟悉軍務，所以所謂胡溫體制，實際上還是江澤民時代的繼續。不但政治局常委江派佔多數，即使後來胡錦濤繼任軍委主席職務，將領公開講他們上面還有另一個「首長」。2008年汶川地震，總理溫家寶調動不了軍隊救災，因為他們還要請示另一位首長。

因此胡錦濤撲克面孔反映他的心情，溫家寶吃六四陪趙紫陽探望絕食學生的老本，大事作秀扮演「人民好總理」的角色。但依照紅二代薄熙來的說法，平民背景的胡錦濤與溫家寶只是暫時代紅二代掌管紅色江山。因此他們也是弱勢君主，基本上是「江規胡隨」，繼續悶聲大發財，甚至有「令不出中南海」之說。

2001年中國加入世貿，是以發展中國家名義受到優待，中國的廉價產品在國家補助下免稅長驅直入發達國家傾銷，許多外資也到中國設廠生產低成本產品。反之中國則保護自己的企業，並且若干行業限制或禁止外資進入，例如金融業對外資股權設限，資訊業則完全禁止外資進入。中國經濟大爆發，中國成為世界工廠，例如兒童玩具幾乎被中國包下，世界名牌產品也紛紛在中國設廠。山寨貨也在此時大行其道，甚至幾可亂真，流行全球。百度、騰訊、阿里巴巴都在這個時候成為富可敵國的龐大企業，淘寶網也以賣假貨聞名。2010年，中國超越日本成為世界第二大經濟體。

胡溫主要是守成，沒有大作為，所以江澤民時代的國師王滬寧給胡錦濤取個不痛不癢的「科學發展觀」。想來胡錦濤是團派，五四是中國青年節，五四運動有科學與民主兩大精神，共產黨害怕民主，只能另取「科學」。然而在政治掛帥下哪裡有真正的科學？胡溫時代不但大量山寨貨問世，假酒、假藥、假疫苗也大為盛行，例如假奶粉引發的嬰孩大頭症，還有地溝油，以及孔雀綠、蘇丹紅等有毒染色食品，以致溫家寶要呼喚中國企業家的「道德血液」。共產黨本身就缺德，又怎能要求企業家？



胡溫時代大量山寨貨問世，除假酒、假藥、假疫苗、假奶、地溝油，還有孔雀綠、蘇丹紅等有毒染色食品。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

中國經濟的崛起鼓勵少壯軍人的好戰言論，尤其他們多為紅二代，這開始引發西方國家的不安，所以胡耀邦前秘書鄭必堅建議下，大外宣著重宣揚「和平崛起」，但已掩藏不住。在美國金融風暴爆發時，溫家寶大手一揮撥出4兆人民幣大興「鐵公基」維持中國經濟的成長，並以世界經濟的救世主自居。然而其後遺症也不可低估。

2008年的北京奧運，2009年建國60週年閱兵，2010年上海國際博覽會三大盛事，也是中共政治經濟向上趨勢的頂峰。政治上是走向愛國高峰，大漢民族主義對藏人、維吾爾人的歧視也變本加厲而造成流血事件，劉曉波等知識分子提出的08憲章被鎮壓，當局視諾貝爾和平獎如無物，劉曉波被捕至死。

2008年汶川大地震死傷幾十萬人暴露專制政權貪污腐敗與草菅人命，溫家寶多次去汶川作秀，卻解決不了校舍倒塌壓死大批學生的官員腐敗問題，反而大抓尋找真相的維權人士。其後毒奶粉事件也暴露中國對民生的毫不關心，卻去打擊受害者。中國可謂「金玉其外，敗絮其中」，是對科學的最大諷刺。

尤其民族主義蔓延到海外，中國遊客趾高氣揚、睥睨世界；中國移民包圍CNN，刺激了西方國家開始驚醒中共完全背棄舉辦奧運改善人權的所有承諾。他們開始質疑經濟發展是否能給中國帶來民主？香港與台灣自認自己是中國人的比例也從頂峰下滑。2010年10月溫家寶在美國接受CNN訪問大談政治改革被嗤之以鼻。胡溫體制也仍然不脫「拳匪」本質而導致2012年出現大規模反日浪潮。

胡錦濤因為是鄧小平的隔代接班人，所以在江澤民時代戰戰兢兢像小媳婦一樣被稱為「孫子」，即使做了總書記也被江派環伺，所以其家族相對清廉。溫家寶是以作秀掩蓋家族的腐敗，妻子是珠寶大王，兒子千方百計鑽進金融圈，溫裝出親民形象反而令人作嘔。

貧富兩極分化導致社會矛盾的加劇。經營成本的上升及人口紅利的消退，使中國經濟發展減速，逐漸形成強弩之末。胡溫時代拋出「和諧」的主張，卻是要抹掉反體制的力量，要抹掉所有矛盾，運用的還是暴力，所以和諧被譏諷為「河蟹」，挽救不了大局。