美國國防部拒絕證實媒體報導的美軍目前在台灣秘密訓練台灣軍隊的消息。五角大廈發言人約翰·薩波（John Supple）說：「......我們對台灣的支持以及與台灣的防務關係，與中華人民共和國目前構成的威脅保持吻合。」示意圖／2021.02.04 蔡英文總統視察陸軍裝甲第564旅操練，擷自總統府flickr

美國國防部拒絕證實媒體報導的美軍目前在台灣秘密訓練台灣軍隊的消息。

路透社報導說，兩位要求匿名的知情人士周四（10月7日）表示，少量的美國特種作戰部隊成員一直在臨時性地輪調台灣，為台灣部隊進行訓練。《華爾街日報》則援引未具名的美國官員的話報導了訓練的細節。

歷來不披露美國為台灣軍隊提供訓練或諮詢細節的五角大廈沒有對這個部署做出具體的評論或確認。

五角大廈發言人約翰·薩波（John Supple）說：「我對具體的行動、作戰或訓練沒有任何評論，但我想強調的是，我們對台灣的支持以及與台灣的防務關係，與中華人民共和國目前構成的威脅保持吻合。」

薩波在給美國之音的一份聲明中說：「中華人民共和國加大了對台灣和其他盟友與夥伴進行恐嚇與施壓的努力，包括在台灣、東中國海和南中國海附近增加軍事活動，我們認為這些活動破壞穩定，增加誤判風險。」

他補充說：「美國對印太地區的和平、安全與穩定有著持久的利益。我們敦促北京信守和平解決海峽兩岸分歧的承諾，這是三個聯合公報中所闡明的。」

當被問到《華爾街日報》的報導時，台灣在美國的主要代表處對美國之音表示不予置評。

路透社援引的消息人士拒絕說訓練進行了多長時間，但暗示這發生在拜登政府1月份上任之前。

台灣媒體去年11月曾報導說，台灣海軍司令部承認美國海軍突擊隊員正在台灣對台灣海軍陸戰隊進行突擊艇和快艇滲透作戰行動的訓練。在美國國防部否認了有關報導後，台灣國防部後來也表示，有關

儘管此前至少有一家亞洲媒體報導過這種訓練，但在北京在台灣附近舉行展示軍力的軍事演習之際，美國任何形式的官方確認都可能進一步導致美中關係的惡化。

「我不排除北京知道此事的可能性，」路透社援引德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）的話說。她提到了川普政府時期在社交媒體上發布的一個有關特種部隊訓練的帖子。

她說：「把此事公開將迫使中國作出反應，他們可能會加大對台灣的壓力。」

幾名美國議員星期四說，他們也無法證實美軍特種部隊是否在台灣進行訓練，但是他們對報導中提到的這項任務表達了支持。

眾議院外委會亞洲事務小組委員會主席、民主黨眾議員阿米·貝拉（Ami Bera）在一次防務會議上被問到他是否被告知這一部署。他回答說：「不是特別有關這次部署，——如果我稱之為部署的話。我認為我們在那裡有特種人員和其他人員，而且我們過去也在那裡訓練台灣軍隊，與他們合作。」

參議院軍事委員會成員、共和黨參議員湯姆·提利斯（Thom Tillis）在同一場合表示，他並沒有被特別告知，只是看到了公開的報告，但他補充說：「實際上，假如這個人數是幾百的話，我會更高興。」

美國是台灣最大的武器供應國，長期以來一直為台灣提供一定程度的武器系統培訓，並就如何加強台灣軍隊以防範中國人民解放軍入侵提供詳細建議。

中國視台灣為一個叛離的省份，而且沒有排除使用武力奪取這個島嶼的可能性。

中國最近幾天出動一百多架次的軍機飛越台灣廣闊的防空識別區。

台北譴責了中國軍機侵擾行動，並表示將捍衛台灣的自由和民主。

美國國務院、國防部和白宮都呼籲北京停止對台灣的脅迫，並重申對台灣的承諾。