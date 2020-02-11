台中市豐原江家在地方政治史，是很特殊的家族，這個世代做山的農家，因為出了江春男、江啟臣這對叔侄，在綠藍政治圈扮演重要角色，而受到矚目，如今江啟臣以「改革派立委」的身分，想要競選國民黨主席，寫下政治生涯上重要的一頁，可是卻有不少人認為，江啟臣因為不是出身國民黨「權貴世家」，「血統不夠純正」，可能難黨主席之夢？！

雖然有一個綠營重要文膽智囊的叔叔，江啟臣半輩子的經歷，都在國民黨的政治圈打滾。在國立政治大學外交學系就讀時，他就加入國民黨，並且是國民黨校園組織的核心幹部，顯露投入國民黨政治的高度興趣。他的岳父劉盛良，是出身客籍的大老，曾任多屆立法委員，妻舅劉哲彰現任新北市議員，透過這層婚姻關係，明顯補足他的藍軍血統色彩，讓他注定吃下國民黨政治飯的命運。

他在政大畢業後，得到美國匹茲堡大學國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士，讓他鍍了一層金，身價水漲船高，2010年被馬英九政府延攬擔任行政院新聞局局長，成了國民黨積極栽培的青年才俊，2012年辭職代表中國國民黨投入台中市第八選區立委選舉，取得勝利，從此在政壇一帆風順，成了「人生勝利組」。

這樣的人，刻意安排自己的人生，走上國民黨的從政之路，成為政壇的後起之秀，從政以來，他也一直積極努力，想要擁有「國民黨模範生」的地位，同時他更加努力塑造「國民黨改革派」的角色，贏得社會的好評。可是他宣布投入國民黨主席的選舉，立即面對「血統純不純正」的問題，就有人公開說，前台北市長郝龍斌血統純正，才有辦法領導中國國民黨。

這真是一件讓人「英雄氣短」的一件事，江啟臣縱使在學生時代，就表現出一副「忠黨愛國」的樣子，又娶了國民黨資深大老劉盛良的女兒，從政以來，也用盡各種方法，證明自己的政治路線，只是因為他是出身福佬的身分，不是高貴的外省權貴後代，就是「血統不夠純正」，影響他要競選黨主席的氣勢，實在是荒謬絕倫的一件事。

說起來這是一件格外諷刺的事情，這樣的心態，反映的是，國民黨是由外省權貴當家，本省人只能靠邊站，扮演跑龍套的角色，江啟臣縱使怎樣努力，最後還是難逃「王金平第二」的命運，他是注定難圓黨主席之夢。

過去曾有過李登輝有能力領導國民黨的記錄，可是對國民黨權貴而言，這是一段「歷史的錯誤」，讓他們付出失去權力的慘痛的教訓，絕對不會再重蹈覆轍，而同屬福佬的吳敦義雖然做到國民黨主席，可是一直沒辦法得到忠貞國民黨員認同，就是一個很好的例子，現在只有血統純正的人，才有能力領導國民黨。

選國民黨主席，要看血統純正與否，一些國民黨人士的想法，大開時代的倒車，江啟臣真的會難圓黨主席之夢嗎？