陳珠璋，1922年11月8日，生於日治時代台北「宮之下」（今台北市劍潭），陳家是地方上的大家族，其父陳海沙從事建築業，家境富裕，是當時台灣三大營造廠之一（光智商會），當時的大橋町（現今民權西路與迪化街交錯點）都是平房，只有他父親自己蓋的兩層樓房，分成前棟、中棟及後棟，既有營造廠事務所，也有住家及倉庫。陳家祖祠附設有幼稚園，陳珠璋小時就由姊姊帶領到幼稚園度過快樂的童年。小學進入大橋公學校，原想報考台北二中沒有錄取，進入日新公學校高等科就讀，遇上對學生非常善於鼓勵的林薰老師，從此學業大進，竟然第二年考上了台北一中，當年只有6名台籍學生考取，而他竟然是唯一的公學校畢業生。

中學畢業，陳珠璋幸運地考上非常困難的台大預科醫學組，但是入學不到半年，日本政府開始徵召台人入伍，隨著戰事愈發緊張，陳家也為躲避空襲疏散到雙溪的山上，而陳珠璋也於1945年3月20日被徵召為學徒兵，醫學生被編於衛生隊，但主要工作是挖戰壕，後來學校為使學生提早畢業充當軍醫，縮短學程，雖獲提早退伍，但美軍大空襲台大醫院也受波及，生命隨時受威脅的緊張讓他留下難忘的回憶！1945年8月15日，天皇宣布投降，二戰結束。杜聰明負責接收台大醫學院及醫院，展開重建工作，1946年陳珠璋在日籍教授黑澤良介的指導下，對精神科產生興趣，從此走上長達六十年的精神醫學之路，他也是二次戰後第一批選擇精神科的台大畢業生。

當黑澤教授要返回日本時，提拔了東京大學回台的林宗義教授接任台大精神科主任，從此年輕的台灣新世代展開台灣精神醫學的開拓領域。陳珠璋參與了林宗義主持的戰後台灣精神疾病調查研究，又被安排至當時的錫口療養院診治病患，從擔任台大精神科助教開始，一直到從台大教授退休，可說一輩子奉獻給台大精神科。1953年他也獲得林宗義推薦前往美國深造，1954年以哈佛醫學院研究員身分前往美國麻州的州立醫院進修，經過兩年四個月的訓練，又前往耶魯大學、紐約州立大學、約翰霍普金斯醫院、梅寧格臨床中心參訪，1956年返回台大後，他被派負責台大精神科作業治療部（職能治療），1957年又首開先例在錫口療養院和北市東門國小推動「團體治療」，1965年又展開「家族治療」於台大日間病房，1974年將「心理劇治療」引進台灣，從此陳珠璋在台灣培養訓練了許多團體治療、家族治療、心理演劇的精神科人才！

陳珠璋於台大服務期間擔任過精神科代理主任、主任，也曾外派擔任省立桃園療養院院長，並曾獲選神經精神醫學會理事長。1993年他從台大退休，但仍持續關心精神病人權益，並主持「光智社會事業基金會」協助弱勢團體，1999年獲頒醫師公會的「杏林獎」，2001年又獲頒「國家公益獎」。2010年陳珠璋因心肌梗塞裝了3根支架，2014年他的回憶錄《永遠之春》出版，2019年6月25日陳珠璋走完豐盛充實的一生！



陳珠璋教授（第二排右5）「永遠之春」新書發表會。圖／擷自臺大醫院網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集