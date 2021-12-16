在公投舉行前夕，中華民國醫師公會全聯會智庫與台灣韜略策進學會於今日(12/16)聯合舉辦「守護台灣健康大聯盟：台灣醫界與公民團體對四項公投的呼籲」記者會，邀請全國建築師公會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會及會計師公會全聯會等專業六師團體代表，以及台灣基督教長老教會、台灣教授協會、台灣二十一世紀婦女協會等十多個公民團體代表與會發表對四項公投的看法。

日前，主辦單位也已針對五場公辦公投意見說明會，分別在北、中、南舉辦一系列的評論記者會，堅持以科學、理性、專業與人文關懷的的角度分析正反雙方的立論基礎，因為這才是民間團體組織在國家與社會關係中，所應該扮演的中介橋樑角色。本次記者會本於前述活動的初衷，希望提供民眾在投票前充分與專業的資訊，因為這是公投的結果，不僅影響未來國家發展戰略與民主深化的內涵，同時牽動台美與全球經貿的佈局，更涉及台灣的環保、能源、食安等政策的制定。

邱泰源立委認為，四大公投是國家重要挑戰，醫界將秉持專業關懷支持政府守護台灣的立場，他表示這次記者會，六師各自提供專業論述，站在關懷社會、穩定民心、國家發展立場，協助政府面對四大公投挑戰，並鞏固政府正確之政策，從醫療專業、社會關懷及國家發展的角度做回應及論述。同時，他指出許多關心台灣未來的國家發展、國際經貿及能源政策等的公民團體，這是台灣民主發展的重要基石，各自提出精闢論述，也共襄盛舉在攸關台灣國家發展的重要時刻，一起為台灣努力，集合力量協助走向正確的路線，維護人民的福祉與未來。

台灣韜略策進學會張宇韶副理事長指出，12月18日將進行四項公投的投票，象徵用直接民主的方式，行使憲法賦予人民的權利，這是台灣民主政治與公民社會力量的展現。他認為公投結果不僅攸關台灣未來的國家發展、國際經貿與能源政策之整體規劃，更與民眾的健康、安全與環保議題息息相關。為了台灣的永續發展，以及顧及台灣國家利益、國際合作的機會，以及全體國人未來的生活及權利，12月18日這一天，請國人踴躍投票，並且在四項公投選票中蓋上「不同意」，台灣不會再亂下去

醫師公會全聯會永續發展智庫副執行長羅浚晅醫師表示，12月18日的四大公投活動對台灣的民主政治與國家發展至關重大，全民都應該謹慎以對，他認為在台灣身處在國家發展的關鍵時刻，醫界不能缺席！我們從醫學專業的角度出發，就國際經貿、食品安全、能源轉型、核安疑慮等議題做理性溫和、客觀務實的思辨，強化社會關懷，弭平大眾不安，為國家發展提出周全完善的看法。過去近700日，台灣醫界和全民一起戮力，守住了國家、守住了國民健康，開創了世界多數國家都無法享有的群體幸福！專業為先、成熟穩健、睿智團結，讓我們在「口罩政策」、「隔離檢疫」、「邊境嚴守」等議題上，堅守自己的道路！不讓各國紛爭侵擾，影響政府的判斷與施政，是台灣防疫獲致成功的關鍵性因素！公投議題也是一樣，我們應該相信自己看到的、感受到的，而不是被許多應然面的價值論述所綁架如何讓好的政策持續推動，相信自己、相信政府，也要相信台灣。

六師公協會代表都踴躍提出看法，全國建築師公會劉國隆理事長表示碳排放，日本無法轉變核能的使用，台灣已經引進替代能源，不需要讓未來子孫承受核廢料問題，地震帶地質問題不適合蓋核能廠，基於未來安全不確定性及和核廢料，拒絕核四重啟。中醫師公會全聯會蔡三郎秘書長表示基於經濟發展和穩定，四個不同意。牙醫師公會全聯會洪榮杰執行副秘書長認為讓台灣在正確的環境中成長，對經濟發展很重要，要正視公投通過對台灣的傷害。會計師公會全聯會林建邦主委認為，關注國家經濟未來發展，遵守國際貿易規範，如果反美豬公投通過，將會讓台灣增加貿易障礙。

記者會也有兩位總統府資政顏志發及黃崑虎到場致意，表示四項公投攸關台灣未來命運的選擇，對台灣非常重要，而這些都是國民黨為反對而反對的政治動作，12月18日當天只有四個不同意，台灣更有力。與會的公民團體代表也發表觀點，台灣之友會理事長、前僑委會委員長張富美也表示，過去六年，台灣氣勢上來，這是非常難得，德國專程到台灣來，是一家350年公司，希望到台灣來投資！大家搶著來台灣投資，倘若公投通過，台灣將很困擾，甚至一切要重頭開始。

台灣二十一世紀婦女協會李文英會長表示，台灣女性要站出來投下四個不同意，台灣更有力。台灣長老教會林偉聯牧師表示，美豬假如不同意進口，台灣產業的業主和農民、外銷訂單就減少，勞工就痛苦。台灣南社翁銘章直接批評馬英九昨是今非，既然開放美牛，為何美豬就反對。福和會理事長林逸民表示，必須重視反美豬公投的影響，台灣對美國的貿易增加400億，如果公投通過的話，將會衝擊台灣和美國TIFA的談判，所以要四個不同意，台灣更有活力！

本次記者會，各團體都表述了對四項公投的看法，皆認同即將在12月18日進行四項公投的投票，這是憲法賦予人民行使直接民主的權利，不論結果如何也象徵台灣民主制度邁向新的里程碑。公投與一般選舉最大的差別，在於選人有其任期限制，憲法同時賦予民眾罷免的選擇，只有理性運用，亦可救濟補償投錯人的後果；然而公投左右國家整體政策的發展，可謂牽一髮動全身，影響層面深刻且久遠，這也是今天在場所有公民團體站出來的原因。