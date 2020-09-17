1997年，香港大限，兩位《時代雜誌》駐北京記者，孟儒和白禮博合寫了這一本《即將到來的中美衝突》。圖／作者提供

1997年，香港大限，兩位《時代雜誌》駐北京記者，孟儒和白禮博合寫了一本《即將到來的中美衝突》，這本書被視為充滿「中國威脅論」的邪說，當年，「新華社」對這本書的評語是「刻意妖魔化中國的論點」，今天，回顧這本書，我們只能說，這兩位作者是先知，他們比任何人更早就看到妖魔。

一手持刀一手撒錢

中共是一手持刀，一手撒錢的惡魔，前幾天，中共外交部長王毅到蒙古國訪問，帶了伴手禮——七億美金，企圖說服外蒙不要干預中共在內蒙的文化滅絕計畫，一下飛機，就收到蒙古人以蒙古語寫出的「滾回去」，抗議標語，一手拿刀子，一手撒銀子的收購世界方法，踢到鐵板了。

我曾經說過，內蒙土地已經被漢族佔滿、佔好，蒙古人現在變成少數，內蒙古全面漢化是必然趨勢，蒙古人如果有骨氣，只有一條路，逃進外蒙古，否則就像新疆維吾爾族人，被強制關入集中營，被迫放棄自己的文化。

很可惜，多數的美國政客太天真，只見上帝，不見魔鬼，不是吃了中共的點心，就是被矇住眼睛，竟然相信中國的和平崛起，認為共產黨無害，極權會走向民主，卻忽略了極權主義對世界的破壞，對權力的貪婪，對世界霸權的野心。如今，因為美國基督保守派的清醒，也使歐洲國家以及東南亞國家，慢慢看穿中共的邪惡本質。

逃到美國的香港生物學家閻麗夢，14日在美國揭發多數文件，指控中共是有意對世界發起生物恐怖攻擊，先以中國人生命當犧牲，所有文件指向武漢生物實驗室是武漢瘟疫的禍首，病毒是科學實驗製造，人為傳播，目前坐鎮武漢生物實驗室的解放軍少將陳薇，上周在一次報告中說，「今年3月，解放軍已經針對5000個軍人進行疫苗接種」，從時間序來看，疫苗發展最短時間，也必須六個月，從3月向前推算，等於去年9月，武漢瘟疫就在武漢出現了，否則哪裡來的樣本?這就比李文亮通報時間更早，更比中國向世衛組織通報還早了好幾個月，中共故意隱瞞瘟疫，自己私下做出疫苗，讓瘟疫擴散到全世界，企圖以疫苗控制世界的野心，準備發大財，也就昭然若揭，這種手法和民間故事白蛇精自己一手散播毒藥，叫情郎許仙去賣解毒劑一樣。



中共外交部長王毅到蒙古國訪問，一下飛機，就收到蒙古人以蒙古語寫出的「滾回去」抗議標語。圖／擷自網路，民報合成

中共賊星該敗

武漢瘟疫已經奪走百萬人命，也使美國驚醒，更使全世界驚醒，中共對國際的紅色滲透手法也一一暴露在世人眼皮底下，現在，連歐盟國家也開始反對中國，因為中共的外交戰狼咆嘯，讓歐洲國家沒有尊嚴，中共對不同族群的迫害，也使充滿人權氣息的歐洲無法忍受。回顧歐洲歷史，他們也曾經走過人權迫害的道路，好不容易走回正確道路，不可能再次淪陷，經濟的誘惑固然容易迷失人性，但是，大原則的自由人權堅持，卻無法妥協。

中南半島國家雖然被中共納入魔掌，寮國因為無法償還「一帶一路」債務，國家電網被中共接管，中共以為東南亞國家最容易控制，但是，軍力不及中共的越南，就當面向王毅嗆聲，歡迎美軍進入亞太地區，使王毅顏面無光。

中共對外交工作，每一招都充滿算計，想封鎖台灣的國際能見度，連一個國際鳥會名稱也不放過，突然發現，一個國際鳥會組織，裡面出現「中華民國鳥會」，就渾身不自在，這就是一個單純看鳥、賞鳥的組織，關政治鳥事，但是，中共就是看到中華民國不自在，改成台灣鳥會，中共也不爽，這真的是吃這個會癢，吃那個也會癢，台灣鳥會乾脆就退出國際組織了，自己回家玩鳥，無須受這種鳥氣。

不要以為只有台灣受氣，川普開始打起貿易戰爭，中共卻打起法律戰，投訴WTO，現在，世貿組織判決下來，美國打關稅戰違法，但是，川普底氣夠硬，不鳥WTO，川普知道，中共幾十年來已經滲透國際組織，WTO上面的主子當然是中共，就像WHO的譚德塞。

但是，中共即將完成統治世界大夢的前一刻，遇到川普這位魯夫，也算賊星該敗，這位魯夫看來傻傻，但是，有時候也有商人的精明，或許他看了23年前這本舊書，給他靈感，搖身一變，變成滅共英雄，祝福他連任成功。