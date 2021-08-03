作者指出，岡山地區蓄洪池開闢成公園一舉數得，解決洪水之患，可以蓄水兼環境保護，同時又是市民休閒旅遊好去處。高雄滯洪池全圖。圖／擷自高雄市水利局網站

近年來天災、疫情加劇，不是乾旱就是澇災，不是澇災就是疫情......不是「百年一遇」就是「五千年一遇」，新型冠狀病毒還會變種從被發現原種已進到Alpha、Delta甚至Lambda階段，各國政府疲於奔命，專注防疫或兼顧經濟陷入兩難。

旱災：從去年夏季發生在澳大利亞南部和東部的猛烈森林大火，該清單上幾乎所有生物都喪失了至少30％的棲息地。到今年美國88場大型野火延燒145.7萬英畝，範圍等於超過整個北台灣。

澇災陸媒報導今年入汛以來，洪澇災害共造成二十七個省。尤其7月河南省鄭州、開封等地暴發「五千年一遇」的持續性強降雨量引發的水災。鄭州最大每小時雨量達到了201.9公釐，鄭州等19個國家級氣象站突破建站以來日雨量極值。暴雨也使鄭州地鐵5號線發生多人遇難的淹水事故以及京廣北路隧道發生多人遇難的淹水事故。暴雨引發的淹水和次生災害造成河南省一千四百萬人受災。

還有7月中旬受暴雨影響，歐洲中部和西部的部分地區發生了嚴重的洪澇災害，包括德國、比利時、荷蘭和盧森堡在內的多個國家受災。其中，德國西部的持續暴雨被當地媒體報導為「百年一遇」。我們很懷念中國先秦蜀中太守李冰父子，都江堰功在一時，利在千秋。這樣的科學工程人才全球都急需。

自然災害（英語：natural hazard、natural disaster），維基百科又稱為自然災難、天然災難、天然災害、天災、天禍、天患、災荒 ，指自然界中所發生的異常現象，這種異常現象會給周圍的生物和人類社會造成災害。世界氣象組織表示，所有的天災有百分之九十跟天氣、水和氣候事件有關。自然災害的嚴重程度與人口的彈性及其所受影響或其恢復的能力有關。全球暖化與氣候變遷現象，更和天災脫不了關係。

往年梅雨季節或颱風季，高雄岡山和鳥松澄清湖附近必定淹水，記得有一年岡山水患幾乎達到高速公路，那時長官來視察還說：「怎麼會這樣!」另外澄清湖附近每逢豪雨必淹水，在長庚醫院上班的女兒前年就因上班遲到把汽車停在路邊，拜託騎摩托車騎士載她到醫院，雖然遲到了但整個醫院上下班交接都被打亂了！上班的醫生護士未到，要下班的人因道路都被淹水了，車子也不敢貿然開回家，記憶猶深!

蓄洪池發揮功能看得見，還好有政府會做事，把水患解決了，今年首先是旱災，全台都開始要限水了，已經有幾個縣市輪流供水了，承蒙老天垂愛，解決了水荒。可是老天卻也來個考驗近日天天下豪雨。要不是未雨綢繆，今年恐怕水災連連！岡山地區蓄洪池開闢成公園一舉數得，解決洪水之患，可以蓄水兼環境保護，同時又是市民休閒旅遊好去處。我們常套用一句認真工作的女人最漂亮，會做事的政府最可愛!