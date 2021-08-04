作者指出，拿著奧運圈圈的台灣代表團，是一個民主的國家，非但沒有出過運動醜聞，並且能伸開手迎接了政治難民，但在盛會上卻不能舉自己國家國旗，不能唱國歌，不能自稱國家名稱，原因只有一個——中國「不允許」。示意圖／擷自網路，民報合成

此ROC非彼ROC

上網查看奧運的獎牌榜，由於看的是英文，驚見ROC（中華民國）排名第五，獲得13塊金牌（8月3日），想想不太可能，只知道台灣郭婞淳奪得女子金牌，還有兩個生猛男孩奪得羽球之冠。而且那個藍、白、紅旗子顏色雖對，也不像青天白日滿地紅的國旗啊。趕快查查ROC還代表什麼別的，這才知道這是俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee）的代稱。俄國由於體育禁藥事件被禁止參加國際體育競賽兩年，但是運動員可以個人名義參賽，但不能使用俄羅斯的國名、國旗和國歌，ROC因此出現在會場，那面旗幟是新的，除了三色，還畫有奧運的五個圈圈。國歌則以柴可夫斯基第一鋼琴協奏曲第一樂章中的片段取代俄國國歌。想想去年冬天國際體育仲裁法庭對俄國體育界的這項處置，令普丁跳腳震怒，卻也不得不屈服。

青天白日變成五個圈圈

每個國家和地區都舉著自家國旗，只有三個代表團隊的旗上有奧運的五個圈圈，除了俄羅斯，第二個是難民代表團，難民生活在避難國，這是上屆2016年成立的團體，表示世界關心難民境遇和危機。第三個旗上畫著奧運圈圈的代表團就是台灣了，這個自由民主的國家，非但沒有出過運動醜聞，並且能伸開手迎接了政治難民，但在盛會上卻不能舉自己國家國旗，不能唱國歌，不能自稱國家名稱，原因只有一個——中國「不允許」。硬把「中華台北」（Chinese Taipei）這個扭扭捏捏、妾身不明的稱號強加在頭上。這是文明世界的恥辱，是人類良知尊嚴被踐踏的明證。



今年東京奧運奪牌數暫第五的「ROC」代表的是俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee）。圖／擷自東奧官網

金牌背後的血淚和厚黑

台灣選手今年表現特別優異，奪金取銀爭銅，據聞此事令大陸網民極為憤怒，把怒氣發洩在自家運動員身上，辱罵他們作為國家代表，竟打不過「省級」代表。其實中國進入千禧年以來，已經晉身為金牌大國，甚至於2008年作為主辦的東道主，獲得48面金牌，打破美國的「金牌壟斷」，成為世界第一。今年中國勢頭更猛，已經奪得33塊金牌，遠超過排名第二的美國，然而這金牌後面的血淚、厚黑有誰知曉？

根據原《開放》雜誌責任編輯蔡詠梅的資料匯集和分析，近二十年來，中國採取「舉國體制」，傾注了國家的鉅額財力，不惜傷害運動員的身體健康，實施強制性訓練，並且大量秘密使用禁藥，這才能創造出「中國式奇蹟」。國際運動被看成是國家大事，運動員的成績代表國家的體面和榮譽，這個擔子真是生命中難以承受之重，足以壓垮一個人的身心，撕裂他／她的神經。雖然奧運會是非政府、非營利的國際體育活動，但是如今的奧運不但和兩千多年前古代奧林匹克的競爭和表揚的和平精神（古代奧林匹克運動會期間，邦國之間必須停戰，獲勝者的獎品是橄欖枝編成的花環）相去甚遠，連跟從1896年重新「誕生」的現代奧林匹克運動會所標榜的「參與」而非「勝利」的理念，也大相徑庭。「更快、更高、更強」的確是奧林匹克宣揚的參賽目標，原來要求只能讓業餘運動員參加的規矩，也於1988年漢城舉行的奧運之後打破，現在派出本國「最強」的運動員已成為不爭的事實，參賽者是職業或業餘的運動員，已經不在考慮的範圍內。

運動場成了「戰場」？

然而自由社會和專制體制還是有區別的，運動在民主國家裡是民間的體育，有商家和民間機構的贊助；在極權國家，就變成一種「為國爭光」的、強制性的職業訓練。前蘇聯和東歐共產國家和今日中國，就是這麼培養體育人才的。這跟全民的體能鍛鍊，國家提供國民健身的機制有多少比重，完全不相干。蘇聯和東歐的共產體制解體之後，他們的體育明星突然就「歇菜」，從此黯淡無光，再也不能傲視全球了。如今，只有中國在爭強鬥勝，把奧運看成一場「戰爭」，在運動員身上不惜工本，不顧他們生理和心理的極限，非要在鋼鐵長城中鍛造出鐵血娘子和雷鋒健兒，因為這場仗非打勝不可，習主席的「中國夢」必須實現。 看看競技場上那些雄性荷爾蒙超額的女運動員和一個個視死如歸、以命相博的男子，真覺得可憐而悲哀。

台灣是台灣，擺脫「中華台北」

體育如今既商業化、也政治化了。看到台灣獲金的選手站在台上，一面莫名其妙梅花型的五個奧運圈圈的旗子冉冉上升，耳朵裡響起了以前在學校每日必唱的「升旗歌」，感覺莫名其妙，內心五味雜陳。其實自從1982年起，國際奧運會已經修改了《奧林匹克憲章》，把各國國家奧委會參賽時，不一定使用國名、國旗、國歌的規定，改為使用「代表團」之名、旗及歌。那麼今後台灣是否可以每次變換著打出高雄、台南、台中代表團的名稱參賽，分別採用「望春風」之類的台語歌和市旗來出場，以此拋棄那個「中華台北」令人生厭的名號。

習政權近年來的專橫倨傲作風，愈來愈令人齒冷，國際上的反彈也多有所聞，台灣朝野必須抓緊時機，讓台灣正正式式在國際舞台上站穩腳，台灣寧可用另一個「福爾摩沙」的名字，「中華台北」的稱謂可以奉送北京，讓他們獨自享用。咱們在台灣長大的人，聽到這個名稱，會聯想到台北以前的「中華商場」，那是個亂糟糟，卻十分活潑生動的的商業長街，有著「真北平」、「山西小吃」、「上海生煎包」等大陸特色的飯店和五花八門的中小型店鋪。既然中國如此青睞「中華台北」，不如請習大大讓它在大陸安家落戶，各大城市都起建「中華台北區」，讓人們到那裏領略台灣小吃和鄧麗君的歌聲，嚐嚐異國風味，以此證明他所強調的「多元文化」，豈非善哉。

作者指出，自1982年起，國際奧運會已經修改了《奧林匹克憲章》，各國參賽時，不一定使用國名、國旗、國歌的規定，改為使用「代表團」之名、旗及歌。台灣應該不要再使用「中華台北」（Chinese Taipei）這個扭扭捏捏、妾身不明的稱號。左起：郭婞淳、李洋、王齊麟。示意圖／擷自網路，民報合成