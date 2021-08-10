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每日國際焦點

南韓因應全球半導體競爭，將於13日假釋三星繼承人李在鎔。2015年李在鎔挪用87億韓圜公司資金賄賂前南韓總統朴槿惠因而入獄。

俄羅斯將於千島群島新增建設51處軍事設施。此舉將加劇與日本之間的北方四島爭議。

阿富汗塔利班攻下薩曼甘省首府艾巴克，已連續攻下第6個省府。

以色列出售國營海法港，4大集團準備投標，分別為以色列船塢工與杜拜DP世界聯盟、英國DAO船務與以色列世代資本聯盟，印度阿達尼港口公司與以色列Gadot集團和Shafir工程聯盟，以及中國的上海國際港務，預計將於10月結標。

南韓

因應全球半導體競爭，將於13日假釋三星繼承人李在鎔。2015年李在鎔挪用87億韓圜公司資金賄賂前南韓總統朴槿惠因而入獄。

北韓

金與正抨擊美國與南韓共同軍事演習是入侵準備，聲稱北韓會加強軍備。

中國

美國國務卿布林肯於聯合國安理會抨擊中國在南海霸凌。

俄羅斯

將於千島群島新增建設51處軍事設施。此舉將加劇與日本之間的北方四島爭議。

印度

計畫投資1100億盧比(14.8億美元)提升本土油菜籽生產以達成自給自足。每年印度進口額達85~100億美元。

計畫要求煉油廠與肥料廠部分使用綠能氫。

葵花油因葵花子在俄羅斯、烏克蘭豐收價格跌至低於大豆沙拉油，預期印度將大量進口。

澳洲

三大網路公司澳洲電信、新加坡電信旗下奧普特斯電信、TPG電信，因誇大網速遭公平會提告。

西太平洋銀行以9億澳幣出售澳洲人壽保險部門予日本第一生命保險。澳洲銀行陸續退出人壽保險先前包括麥格理銀行、新確集團、AMP。

紐西蘭

慶賀以500萬人口在東京奧運得到7金6銀7銅。

菲律賓

疫情擴散近1/5醫院已滿。

新加坡

表示將調整外勞政策以利繼續引進外國人才。新加坡有30%人口為外國人。

阿富汗

塔利班攻下薩曼甘省首府艾巴克，已連續攻下第6個省府。

塔利班於首都喀布爾殺害電台經理，於南部赫爾曼德省綁架記者。

巴基斯坦

呼籲國際要正視阿富汗政府軍瓦解，而非怪罪巴國。

歐盟

英國

西門子歌美薩、GRI綠能，分別將投資1.86億英鎊、7800萬英鎊，於赫爾興建離岸風機製造廠。

法國

旺代省神父遭所收容的盧安達人殺害，兇嫌至警局自首，兇嫌自稱涉及2020年7月18日南特大教堂縱火案。

德國

拒絕派遣部隊回到阿富汗。

俄羅斯

制裁數名英國代表，報復英國針對俄羅斯。

義大利

警方封鎖Telegram上販售假免疫護照群組。

西班牙

巴塞隆納足球隊聲稱西甲聯盟出賣營收將造成財務問題，以此為藉口不與傳奇球星梅西續約，使球迷大怒提告。

白俄羅斯

英國制裁白俄羅斯鉀鹼、石油產品出口，進一步向盧卡申科施壓。

希臘

總理 Kyriakos Mitsotakis為野火擴散道歉，通過5億歐元賠償野火災損。全國500處野火燃燒中。

美國

加州Dixie野火延燒近50萬英畝已成為史上第三大野火。

印度變種病毒傳播造成阿肯色州住院大增，將用罄加護病房。德州要求暫緩非必要手術。

加拿大

對白俄羅斯施加新制裁，主要在金融方面。

墨西哥

總統Andres Manuel Lopez Obrador與美國副總統賀錦麗談移民、防疫、提振中美洲經濟等問題。

巴西

總統波索納洛提出修憲案以民營化國營企業所得資金來挹注財政缺口。

美國警告巴西若使用華為設備發展5G可能將受困。

祕魯

財政部長認為加稅對礦業競爭無影響。

尼加拉瓜

召回墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、哥斯大黎加大使，報復4國召回大使。

瓜地馬拉

農人與原住民抗爭要求國國總統Alejandro Giammattei與檢察總長下台。

以色列

以色列出售國營海法港，4大集團準備投標，分別為以色列船塢工與杜拜DP世界聯盟、英國DAO船務與以色列世代資本聯盟，印度阿達尼港口公司與以色列Gadot集團和Shafir工程聯盟，以及中國的上海國際港務，預計將於10月結標。

沙烏地阿拉伯

第二季財政赤字46億里亞爾(12.3億美元)，缺口大幅縮小。

埃及

停飛6年後，俄國客機首度回到埃及觀光勝地沙姆沙伊赫、胡爾加達。

伊朗

國營電視台表示疫情嚴重，每2分鐘就有1人染疫死亡。

葉門

美國人道援助1.65億美元，希望其他國家跟進。

奈及利亞

1本國政客，另一案瑞士人，遭綁架勒贖。

民主剛果

環保部開除剛果自然保育局長Cosma Wilungula。

突尼西亞

因涉及磷礦弊案，禁止12官員出境。

馬利

尼日邊界附近，伊斯蘭民兵襲擊村莊51死。

布吉納法索

民兵攻擊造成軍方12士兵陣亡。

尼日

瘧疾疫情爆發12死201感染。

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