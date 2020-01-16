星期三（15日）美中雙方在白宮簽署第一階段貿易協議後，不同人士有不同解讀，川普總統前顧問班農說：「美方以極小的代價，打垮了中國共產黨。」圖／畫面擷自CNBC電視台YouTube頻道影片

美中星期三（1月15日）在白宮簽署了第一階段貿易協議之後，不同人士有不同的解讀。川普總統的前顧問班農說，「美方以極小的代價，打垮了中國共產黨。」

美國民主黨人則說，中國才是這份協議的真正贏家。也有不少中國網友說， 劉鶴「喪權辱國」，簽的是新《馬關條約》。

在白宮舉行的第一階段貿易協議的簽署儀式上，川普總統沒有直接說美國贏得了這次貿易戰。他強調協議的簽署是歷史性的。

他說：「今天我們邁出了重要的一步，這是此前與中國從未有過的一步。隨著我們簽署歷史性的美中第一階段貿易協議，我們邁向公平、對等貿易的未來。我們一共修正了過去的錯誤，為美國工人、農民和家庭創造了有經濟正義和安全的未來。」

不過，川普總統的前首席策略師斯蒂芬．班農（Stephen K. Bannon）星期三接受美國消費者新聞與商業頻道（CSBN）採訪時說，川普總統的強硬態度最終為美國贏得了勝利。「最後，我們幾乎什麼也沒有放棄。」他說，川普總統「堅持關稅，打垮了中國共產黨。」

白宮首席經濟顧問拉里·庫德洛（Larry Kudlow）星期三上午說，協議的簽署證明川普總統的強硬態度起作用了。

CNBC還援引美國對沖基金大老、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人卡爾．巴斯（Kyle Bass）的話說，「我知道，協議看起來是考慮到雙方， 但實際上中國讓步了很多。」