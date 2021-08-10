這是國安問題！高雄市議會今10日總質詢，時代力量議員林于凱詢問陳其邁市長：：台灣最重要的碼頭設施，掌握在中國國企手中，其中長期租用的高明貨櫃碼頭（租約到2057年）、65號、66號碼頭（租約到2024年）背後都有中資間接操控，今年6月撞進70號碼頭的船，就是中遠海運底下東方海外的船，不管是高明貨櫃還是東方海外，背後現在都是中共黨營企業「中遠海運集團」。如果今天衝進高雄港碼頭的船，載的不是產品，而是共軍生化武器，後果不堪設想。

中資繞道控制高雄港碼頭

林于凱指出高雄港第六貨櫃中心被高明貨櫃碼頭簽約50年，陽明海運年報中明確表示「2013年釋股後，已喪失對高明貨櫃碼頭的控制權」，其中高明貨櫃持股30%的香港政龍投資公司，背後股東全是中資企業，高明貨櫃其中一名董事張達宇甚至是中遠海運的董事，直接由中國黨營企業的董事介入高雄港的營運，明顯有國安疑慮。

林于凱質疑2009年高雄港65、66號碼頭由台灣東方海外公司承租到2024年，東方海外國際在2018年卻遭中遠海運收購，間接取得碼頭控制權，在股權異動同時，台灣東方海外董事長更換為徐定心，投審會就判斷背後沒有中資的介入。

然而徐定心是誰？2011年中國國台辦主任陳雲林赴台拜訪「中遠海運駐台代表處」時，接待者就是徐定心，十年來跟中共往來密切，投審會居然認為台灣東方外海跟中遠海運沒有關係，讓人難以置信。陳其邁市長對此也回應：投審會應該追蹤相關企業背後資金來源是否為中國，而不是看背後的公司登記， 這件事情會在請經濟部加強調查。

面對中資繞道，美國直接把長堤港信託

林于凱表示美國海軍指出，中遠海運就是中國人民解放軍海軍的代理商。美國長堤港面對中遠海運掌控港口的疑慮，直接收回港口管轄權，保障國防安全。林于凱詢問陳其邁市長高雄港門戶大開，美國對中資控股造成國安疑慮，直接把港口管轄權信託，台灣呢？高市府對於高雄港有何控制權？

最後林于凱建議：市長之前承諾要成立高雄港開放委員會，要求市長在任期內盡速完成，這樣才能有一個平台可以跟港務公司溝通，提高市府對高雄港的實質控制權。