5月9日就是母親節，不少飯店和餐廳，早就一位難求，但華航機師和諾富特飯店群聚，關鍵期都還沒過，有不少民眾擔心，節慶聚餐，防疫不升級，恐怕會增加染疫風險。就連總統蔡英文也呼籲，面對母親節假期，一定要小心再小心。但指揮官陳時中淡定回應，只要勤洗手、戴口罩，保持社交距離，外出聚餐，不用過度擔心！結果呢，疫情一發不可收拾，被外媒稱太自滿！

危機意識 超前部署

然而，有危機意識團體超前部署，於5月11日，就不再集會，改為空中視訊，為了逹成室內只能五人聚集的要求，集會場所也改以遠距監控，反觀中央流行疫情指揮中心於2021年5月15日上午，才宣布台北市、新北市：即日起至5月28日升級第三級疫情警戒，台北市政府隨即於萬華成立快篩站。

「生於憂患，死於安樂」及「先天下之憂而憂， 後天下之樂而樂」 的思想， 這些都是儒家的正統觀念，「憂」「樂」之間，抒發的是憂國憂民的高尚情操， 彰顯的是以天下為己任的博大胸懷；范仲淹一生以此作為理想和目標，而疫情指揮中心顯然輕忽英國變種新冠肺炎的嚴重性，據媒體報導，雙北進入三級警戒，目前通報的多是新冠病毒中傳播最迅速的變異病毒株B.1.1.7，也就是俗稱的「英國變種病毒」，目前科學界對於英國變種病毒有哪些了解？最新的研究報告指出，B.1.1.7的傳染力比其他變異病毒株高出40%〜70%，難怪台灣僅十天篩檢累積至5月24日確診已破三千，這是誰之過呢？