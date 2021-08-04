第一次世界大戰後，英法俄等戰勝國，用天價戰爭賠償壓迫德國，使德國經濟飽受折騰，馬克在市場上快速貶值，人民生活困苦，種下二戰遠因，於是納粹黨趁機崛起，用挽救經濟口號，打擊猶太富人，高喊日耳曼民族再次偉大，奪得政權，這才是二戰近因，簡單說，二戰是日耳曼失控的民族主義所造成，這也是西方國家擔心中共所鼓吹的民族主義，也已經來到失控邊緣，持續下去很可能帶來戰爭悲劇。

中國人長期自卑加上自傲情結，被中共洗腦操弄，使中國人越來越遠離正常國家的行事規範，這種狀況其實是習近平治理下，鼓動戰狼國格，不吃西方國家普世價值有關，所謂上行下效，就是這個道理。

中國人性格上的自卑和自傲，來自歷史傷痕，歷史學家認為中英鴉片戰爭是開頭，接下來在甲午戰爭敗給日本，才是仇外情緒總爆發，從1895年到1900年，這五年是動盪不安的五年，黃河周邊地區接連大旱饑荒，人民把天災原因，和西方基督教傳教士連結在一起，怪罪西方國家異教信仰，加速非教徒和教徒之間衝突，這種衝突上升到朝廷洋務派和保守派鬥爭，於是主張排外的義和拳組織被慈禧重用，打著排除洋人運動興起，外國傳教士首當其衝，遭到暴民攻擊，終於引來八國聯軍。

排外運動並非中國獨有，這是兩種不同文化衝突下產物，日本作家小泉八雲在《內觀日本》一書中描述：甲午戰爭前，神戶地區的排外運動，很多西方建築物遭到暴民摧毀，日本和中國一樣，同時代被迫向西方文化學習，同樣引發國內保守派不滿，排外運動在日本直接導致甲午戰爭和日俄戰爭，日本在這兩次戰爭中成長，從被壓迫者轉身成為壓迫者，可惜中國沒有日本的幸運，洋務運動半調子，兩次世界戰爭，並沒有讓中國翻轉原來受壓迫形象，這也是二戰後，共產革命在中國找到沃土的主因。

中共用運動激發愛國主義

中國人相信毛澤東可以改變中國人受壓迫命運，毛澤東也利用這種心理，攏絡羣眾，打敗國民黨，奪得政權，但是洗腦下的民族主義，其實是危險的兩面刀，更是戰爭被挑起的源頭，在非戰爭時期，運動賽事就成為民族主義抒發的場域，這也是今年東京奧運，幾乎成為中共洗腦下小粉紅政治舞台原因。

中共體育運動屬於舉國體制，這種舉國體制在專制國家相當普遍，前蘇聯、北朝鮮、古巴，把運動與國家連結，有利於愛國主義的推動，進一步讓排外情緒得到發洩，唯一風險就是遇到失敗，很容易失控，變成攻擊自己人，這次羽球男子雙打，中國面對台灣爭冠軍時，中國卻輸球，使中共代表被中共小粉紅無理攻擊就是例子，另外，中共全能體操輸給日本，小粉紅仇日情緒得不到發洩，轉而攻擊日本運動員，變成新型態網路暴力事件。

運動不應該牽涉政治，恐怕只是理想，因為有奧運會以來，就充滿政治鬥爭，各種賽事考驗運動員，也考驗透過專制舉國體制訓練者，和自由運動員比較，那種體制表現比較好，《紐約時報》形容：中共運動員根本是機器人，這句話耐人尋味。

這次奧運會，已經被一國一制的香港，仍然獨立出賽，但是獲獎時卻播放中共紅歌，令港人氣炸，而台灣在1981年被迫無法用台灣之名參賽，這裡面沒有政治壓迫才奇怪，幸好，台灣運動員在東京奧運會表現突出，全球抗中環境下，外國友台氛圍上升，多數國家主動為台灣正名，希望在2024巴黎奧運會上，台灣人能夠奪回自己的台灣之名。