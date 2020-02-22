台北市長柯文哲等「重要人物」建議公布確診者活動足跡，對此，疫情中心指揮官陳時中今天強調，地方政府一定知道確診者的疫調，不會不知道。若地方政府無法掌握，可以回報指揮中心，「我們可以考慮公布相關疫情資訊」。若貿然公布資訊，徒增大家恐慌。

陳時中今天上午在記者會上特別對公布確診者疫調足跡一事做了長達十幾分鐘的說明，他說，地方政府的資訊是夠的，若地方政府無法掌握，可以回報指揮中心，「我們可以考慮公布相關疫情資訊」，否則只是徒增大家恐慌。

陳時中說，大家都知道有些是無症狀感染，有各種可能性，「今天這樣的足跡，明天那樣的足跡，對整個社會又有什麼幫助呢?」，呼籲大家配合居家隔離及居家檢疫，做疫調時要誠實以對，這非常重要。

陳時中說，政府進行疫調時會透過許多資訊系統查證，但是訊問時坦承以對，對疫調幫助最大，若在查證過程就公布疫調過程，「今天我在查什麼地方」，我想大家人人自危。

對於特定新聞台播出相關疫情爆料者的採訪，陳時中語重心長，他直指，就好像某新聞台，沒有查證之下就播出相關人員的爆料，我聽起來，其實他希望不要被標籤化，但他講得讓他的親人都標籤化了，「這樣弄下去是非常不好的事情」。

陳時中說，如果大家都來爆料，以後誰敢講任何的事情，「對不對?」，「我跟疫調講什麼，別人就爆料講什麼，或自己爆料講什麼，講到誰又講到誰，這個社會都亂了。」他特別呼籲，相關地方政府有什麼建議可以直接告訴指揮中心，掌握不住才回報，指揮中心再評估是否披露訊息。

陳時中強調，疫調非常困難，個人印象不足以代表真實性，他再度提及在新聞訪問時聽到爆料者兩二句話，一說「他兒子都沒有不舒服」，可是健保資料明明從1月21日到2月10日，都有呼吸道及上呼吸道相關症狀在就診中，事實與感覺不一樣。

接下來，陳時中用台語引述爆料者講:「我們周邊的人都沒病還要檢查」，對此，陳時中以「真好，很恭喜」回應，「難道是要有病才好嗎?」，他說，接觸者很多啊，非常多，經過疫調檢驗排除，用個人感覺做這樣重大疫情的評論相當不恰當。

陳時中還抨擊爆料者講的另一句話:「不要針對我兒子」，其實，當他在新聞這樣披露時，他兒子就被標籤化了。陳時中呼籲不要將相關的疫調人員感染者、接觸者、確診者標籤化。每個人都有機會，每個人都有可能性，大家要一起面對疫情，也請相關單位查核這起疫情相關爆料新聞是否合法。

據了解，陳時中所指稱的新聞內容是一家新聞台在昨天（21日）晚間的政論節目，有一名自稱是從浙江返台染病台商的父親打給節目、並現場直播Call In畫面。這名自稱是台商父親的人不斷透過電話表達兒子（指浙江台商）沒病等內容。