總統府發言人表示，府方已經決定不再持續訂閱「中國時報」，根據了解，導火線是這份媒體故意把韓國N號房事件隱射總統。也有些電視傳媒直接以「府方退紅媒」為題，發文預測說，「這是否政府處理親中媒體的第一槍」？圖／擷自總統府、維基百科，民報後製

川普把紅色媒體記者踢出白宮，小英把紅色媒體報紙丟出牆外，小英學川普，還是差了點力道。

4月底，總統府發言人表示，府方已經決定，不再持續訂閱《中國時報》，根據了解，這份媒體故意把韓國N號房事件隱射總統，令人憤怒，總統府訂閱此報的科室部門加起來有40幾份，被退報的《中國時報》並未表示意見，有些電視傳媒直接以「府方退紅媒」作為標題，但是，比較親中的媒體已經發文預測，開始帶風向說，「這是否政府處理親中媒體的第一槍」？所謂親中媒體，大家心知肚明，就是旺旺集團所屬的媒體王國，過去，我們還年輕，上街抗議這隻媒體巨獸，現在，我們老了，巨獸全身塗上紅顏色，變大，還變強，後面還有大靠山。

去年，我在《民報》的專欄〈 無知是通往奴役的道路 〉文章，引起廣大迴響，本人也因此被紅色巨獸控告，毀謗案子至今還在審理，司法騷擾沒完沒了，但是，這篇文章也促使623的「反紅媒運動」，民眾冒雨參加，這種現象等於驗證我對紅色媒體洗腦台灣，進行全面性「認知作戰」，絕非單憑臆測，或個人想像無的放矢，後來發生的「王立強投誠間諜」案件，從他口中證詞，更進一步證實，「中共透過收買在台灣的媒體或網路，操作了2018年台灣9合1地方選舉，以媒體造神方式，捧出了一代政治巨星老韓」，中共藉由紅色代理人對台灣人民的洗腦伎倆，也因此暴露在社會大眾眼前。

如果不是「反紅媒運動」適時殺出，喚醒被洗腦的台灣民眾，一旦讓中共在台代理人乘勝追擊，持續操作總統大選的話，今天的台灣，已經選出由中共指定的人，那麼今年台灣在抵抗「武漢瘟疫」侵襲的行動，若以中國為優先，台灣的下場如何，大家可想而知，我只能說，天佑台灣。

紅色滲透在台灣，少說八年，多則十年，10年下來，這類紅媒體每天餵食社會，灌輸「中共無害論」，甚至灌輸「中國社會主義優於一切論」，把「中共國」包裝成中國，欺騙充滿中國情的台灣人，如今，歷經一場中共製造的瘟疫洗禮，很多人一覺醒來，才知道中共政權的可怕和邪惡。

這件事也證明，台灣社會並不完全是理盲和無知當道，從「反紅媒運動」開始，也激發國會通過「反滲透法」，但是，將近一年，總統府現在才對《中國時報》下起逐客令，比起言論自由的美國，台灣對紅色代理人，可以說是充滿慈悲，看看華府對《東方衛視》，對《鳳凰衛視》，不只是不收看而已，而是直接把記者趕出華府，陸委會裝瞎幾年了，現在才開始清查所謂「張經義們」，我只能說，悲哀。

具名評論時政以示負責

我年輕時代當記者，發文必須具名，於是不能見諸報章的文字，或批判政府就用筆名，或化成詩詞，這是威權時代文人的悲哀，解嚴之後，尤其是廢除限制思想的刑法一百條之後，多數文人，免於牢獄恐懼，已經可以真面目面世，這是生命中最快意的大事，那時候，三大黨國媒體至少還是反共起家，現在，以中國為報眉報紙，既不關心中國，也不批判中國，更不關心中國老百姓死活，還有所謂被報紙圈養的虛擬作家「洛杉磯」，專門以仇視台灣言論為主，還可以不具名批判時政，製造台灣綠色恐怖形象猶存的樣態，如果自己的言論經得起驗證，實在無須藏頭藏尾，故作神秘，這種報紙沒有種，只敢罵台灣，不敢批中共，作者還要虛擬，還當甚麼報紙，我還想問，貴報有哪一位記者因為批判政府被逮捕？

最近的社論〈你被陳時中洗腦嗎？〉，一讀就知道，這份媒體對台灣的惡意攻擊，見不得台灣好，看不到台灣防疫被世界讚嘆，說白一點，陳時中只是吃公家飯政務官，當然可以批判，但是，要針對專業部分，硬把洗腦扯上陳時中，就擔心沒有人知道這種報紙就是一份洗腦報嗎？

陳時中把份內工作做好了沒有？指揮系統或政策是否正確？可以從病例數字和死亡數論證，在政黨政治底下，政務官做好應做的事，很自然，政黨的支持度就會上升，其他有關政治人物，同樣會受到支持，反過來看，事情幹不好，結果數字不漂亮，就算公部門自己硬要修改數字，人民也會看穿把戲，這種方法才叫洗腦，才叫政治介入，用政治干預屬於科學的公衛工作，「中共國」時下所幹的工作，正是如此，修改死亡數字，隱匿疫情，就是最顯明例子，你戴著中國帽子，不敢罵中共就算了，把矛頭指向台灣，這樣的媒體道德良知在哪裡？還敢寫社論，真的笑死人。

再看5月1日社論，〈台灣真的準備承受第一擊嗎？〉，赤裸裸替中共恐嚇台灣，放過高喊「武統」的中共，批判被迫抵抗的台灣，把和平的責任歸罪台灣，卻不問責中共國，用武力拿下台灣，是否觸犯戰爭罪？你圖的是甚麼？就那兩個字，大義？中國會因此偉大嗎？會被世界拍手叫好嗎？被武力併吞的台灣人會因此懷恩嗎？感激嗎？這種報紙失去報格，還變成鼓勵戰爭的武器，目前還堂皇在各圖書館架上，被掃出總統府已經太晚，我只能說，「言論自由是台灣的榮耀，也是台灣的悲哀」。