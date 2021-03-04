美國國務卿布林肯3月3日發表任內首場主要外交政策演講。他列出了美國外交的八大優先，其中之一是應對中國挑戰。圖／擷自美國國務院flickr

周三（3月3日）美國國務卿布林肯發表任內首場主要外交政策演講。他列出了美國外交的八大優先，其中之一是應對中國挑戰。他指出，中國是唯一能對現有穩定開放的國際秩序搆成嚴重挑戰的國家。

布林肯宣布，中國是美國21世紀面臨的最大地緣政治考驗。他說，一些其他國家對美國也搆成挑戰，包括俄羅斯、伊朗和朝鮮，其他嚴重挑戰還包括也門、埃塞俄比亞和緬甸，但中國的挑戰不一樣。他說，中國是「唯一擁有經濟、外交、軍事和技術實力來對穩定和開放的國際體系---所有那些我們希望世界以這種方式運轉的規則、價值觀和關系搆成重大挑戰的國家。而這個體系最終服務於美國人民的利益並反映美國人民的價值。」

這位美國首席外交官說，華盛頓將與中國在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必要時對抗，但他指出，無論是哪種形式「我們都要以實力地位來跟中國接觸。」

布林肯強調，美國應對中國挑戰時必須與盟國和伙伴合作，「因為我們的團結力量讓中國更難忽視。」

為此，布林肯列出了一系列具體行動，「這要求我們在外交中和國際組織中進行接觸，因為在我們退出之處，中國已經趁虛而入。這需要我們在新疆的人權受到侵犯、香港的民主遭到踐踏時，挺身捍衛我們的價值觀，因為如果我們不這樣做， 中國將採取更加有恃無恐的行動。這意味著要對美國的工人、公司和技術進行投資，並堅持一個公平的競爭環境，因為當我們這樣做的時侯，我們可以超越任何人。」

布林肯提出的八大外交優先是，擊退新冠疫情、重建經濟、更新民主制度、改革移民政策、加強盟友關系、應對氣候變化、保持高科技領導地位、應對中國挑戰。他指出，這些都是最緊迫的需要改變和取得進展的領域，也是拜登總統的戰略在外交政策上的反映。

布林肯強調美國的外交政策必須與美國人民的利益密切聯繫，要自問「對美國工人和他們的家庭而言，我們的外交政策意味着什麼？我們在世界上做什麼能使得我們在國內更強大？在國內做什麼能使得我們在世界上更強大？」

他說，遏制新冠病毒大流行、加強全球健康安全，必須進行全球合作，「只有全世界大部分都免疫了，我們才會真正安全。」

布林肯說，在重建全球經濟的時候，必須真正給美國人民帶來利益，而不是單純追求更大的GDP或股市的飆升。要吸取沉痛教訓，了解全球自由貿易中「誰會受到負面影響，以及什麼才能充分減輕他們的痛苦，」他表示，「我們將為美國的每一項工作以及所有美國工人的權利保護和利益而奮鬥。」

布林肯誓言，美國「要使用每一個工具來制止那些盜竊我們的知識產權或操縱他們的貨幣以獲取不公平優勢的國家。」

布林肯指出，「支持我們的民主制度是外交政策的當務之急。」 否則，正中俄羅斯和中國的下懷，「它們尋找每一個機會質疑我們民主的力量。」

布林肯同時宣布，美國「將不通過昂貴的軍事干預或試圖用武力推翻專制來促進民主。」

上個月初，拜登總統也在國務院發表上任後的首次外交政策講話，將中國稱為是美國「最嚴峻的競爭者」。拜登說，「我們將直面中國的經濟惡行，反制其咄咄逼人、脅迫性的行為，頂回中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」，拜登還表示，「但是我們做好了準備，在符合美國利益時與北京共事。」

拜登強調，要更好的競爭，美國必須先處理好國內問題，之后與盟友聯手，在國際社會占有一席之地，并重建美國的信用與道德權威。