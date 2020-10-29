作者指出，倘若學生的學習歷程檔案能有助於其學習，也能做為其甄選入學的有力依據，那麼台灣教育可說正往實實在在的方向進行。示意圖／擷自公視新聞影片

10月27日，教育部國教署公布，有近八成的高中學生已上傳學習歷程檔案，同時媒體也報導若干扭曲的現象，諸如：傳出補習班代寫、瘋狂上傳等亂象，（二）教師為了認證學生的作品，工作量大增，恐成「受災戶」，（三）有的學生嫌麻煩，但有的喜歡展現特色等。顯然，學習歷程檔案的風波，暫時可解，不過，仍有約二成的學生尚未上傳，亟須瞭解其未上傳的原因。另外，已上傳的內容是否符合學習歷程檔案的要求，以協助學生儘早認識學習歷程檔案的內涵，並能掌握學習歷程檔案的建置要領。

實際上，大部分的問題乃肇因於學習歷程檔案與大學推甄入學的連動，且因最高佔比可達50%，更讓大眾質疑，學習歷程檔案的評分能否達到客觀與公正，這也是最根本的問題所在。此外，學習歷程檔案（Portfolios），又名「學習卷宗」或「學習包」，亦即，任何有意義的學習皆可納入其中，尤其，我們習於以筆試來評量學生的學習成就，不論是學校成績單或是學測，都是以數字來表示學生的學習成就。不過，分數高未必代表真有才能，分數低也未必不行，這樣的落差正可藉由學習歷程檔案的內容展現，以瞭解學生真正的學習力，可彌補傳統考試僅強調分數的不足。

質言之，數字是僵化的，但學習歷程檔案，可將那些數字，不論是高分或低分，適切的賦予意義，例如：國文、英文等語文課，只要看學生曾閱讀了哪些書籍或期刊雜誌，獲得那些心得或推論，即不難瞭解其興趣與思考層次。再如數學、科學等領域的學習，當學生敘述其思辨過程，以獲得新知識或發生概念改變，甚至是藉由動手做實驗、與同學討論而獲得解答，由學習歷程檔案的記錄，即能看出其學習歷程與如何求出解答。當然，這些都不是藉由考試分數所能展現或度量的。因此，學習歷程檔案並非是多餘與額外的學習工作，它是與學習息息相關，不是憑空杜撰的，是用來呈現學生真實的學習與成果。

學習歷程與傳統考試互補

傳統測驗著重於數量的呈現，然而，學習歷程檔案，是藉由不同來源，包括：課程成果與多元表現等文字、圖表、競賽等質性內容，來展現學生的特色與才能，數量與質性資料二者相輔相成，相互呼應，且能一致性的彰顯學生的學業表現與潛力。所以，倘若學生能明白學習歷程檔案的意涵與做法，他不僅不會抗拒學習歷程檔案的撰寫或上傳，也無須找他人代勞，因為，只有學生自己，才能深切瞭解自己的學習狀況，正如一個人偶而身體微恙，要看醫師，也得自己去告訴醫師，是那裡不舒服，對症下藥。

明乎此，學習歷程檔案的建置將不是惱人的額外負擔，它本身就是大量的自主學習，其結果也就是學生在某一階段的學習作品集。因此，建議學校、教師，能相對的減少學生日常的課外作業，因他們從學習歷程檔案的建置所學的，絕不會比作業來得少。總結來說，倘若學生的學習歷程檔案能有助於其學習，也能做為其甄選入學的有力依據，那麼，我們可以雀躍的說，台灣教育正往實實在在的方向進行了。