最近印度變種病毒侵入雲南瑞麗，但是，疫情並不透明，很難窺視全貌，從全球疫情來看，中國給外面印象是防疫成功，當全球一片哀號聲浪，獨獨老共卻歲月靜好，所以給了老共更多力量，對台灣進行超限戰爭，藉以瓦解民主國家抗共力量，因為台灣是自由與獨裁衝突的核心所在，台灣若被赤化，表示共產制度勝利，所以台灣能否買到德國疫苗，具有政治指標意義。

德國梅克爾長期以親中聞名，如果老共再一次擋下台灣採購案，一則證明德國仍然聽話，不會追隨美國抗共腳步，這一次，很顯然，老共敗了，還向國際撒謊：沒有干預，很難看的是：即便到最後一刻，老共仍然不認輸，持續干擾，要求簽約要以港澳版合約為主，最後被台灣拒絕，最終還是以國際版簽約，港澳版合約最重要一條，台灣必需交出台灣人民醫療記錄，如果以港澳版簽約，台灣就自己落入老共陷阱。

中共對台灣超限戰，已經直指外交事務，疫苗只是其中之一，海地事件和非洲史瓦帝尼王國暴動，後面不離老共黑手操縱。

史瓦帝尼王國是台灣（中華民國）在非洲僅存邦交國，老共多次以金錢外交手段，要求史瓦帝尼與台灣斷交，卻沒有成功，恩史瓦帝三世執政長達二十五年，雖然國家有兩級議會，但是長期奉行國王君主制度，失業率攀高來到40％，貧富不均是國家問題，六成人口是窮人，雖然人均所得有八千多美元，還是以農村經濟為主，經濟發展緩慢。

今年2月，恩史瓦帝三世國王也染疫，接受台灣治療後脫險，5月首都爆發大規模示威，要求實施民主放棄君主制，示威延長到7月，7月2日，有身著軍裝的顧傭兵對示威羣衆開槍，造成8人當場死亡，數十人受傷，這是2011年以來，最大抗議行動，但是吊詭的是：開槍事件後，媒體報導稱：由台灣出錢的顧傭兵行凶，但是，經過查證：顧傭兵的幕後是史瓦帝尼共產黨，這次暴動成員相當複雜，有史瓦帝尼人民團結民主聯盟，還有共產黨組織和南非共產黨介入，但是，無法排除真正想要藉暴動推倒王國政權者，應該是中共。

海地總統被刺殺黑幕重重

無獨有偶，7月7日凌晨，海地的總統摩依士被刺殺，更是內幕重重，28名哥倫比亞顧傭兵，闖入總統府，未受安全部隊抵抗，離開時才發生槍戰，有18人逃離時闖入附近台灣大使館，警察趕到，雙方也沒有槍戰，暗殺者束手就擒，這也是很奇怪，暗殺事件後，倖存的總統夫人表示：公投是暗殺主因，但是，在追捕行兇者背景後，一位美國醫生薩農，被指稱是暗殺行動主謀，供詞說：本來計劃是綁票，要綁總統到總統府，簽下辭職文件，指定薩農為總統，這種供詞更奇怪，海地也是民主選舉，暗殺總統後，薩農也不見得選得上。

海地是加勒比海最窮國家，也是治安敗壞的國家，加上武漢病毒入侵，人民苦不堪言，而摩依士總統行事極具爭議，這裡面有無老共介入，製造政治轉向，恐怕還是一個謎團。

台灣的外交工作長期被舊中國稱呼綑綁，目前只剩下足夠象徵的十五國，只要有斷交國出現，台灣就離開國際社會一點，對台灣也是一種打擊。

台灣人必需覺悟：老共玩的是你死我活遊戲，自由台灣存活一天，老共就寢食難安，如今，國民黨還在夢想九二共識，真的很搞笑 。



2021.7.7凌晨，海地的總統摩依士（左1）被刺殺，其中18名哥倫比亞顧傭兵，有18人逃離時闖入附近台灣大使館。圖／擷自公視新聞影片，民報合成