筆者行事風格，但凡主管交代的話，永遠謹記在心，努力完成任務。兹謹就從中央警察大學謝瑞智校長任命我為警大校長室機要及圖書館暨世界警察博物館館長乙職之當中情節及後來我的志業生涯發展等加以論述，就教於諸博雅先進。

2O21年9月9早上筆者前往國家圖書館，查閱若干圖書資料之際，一時之間想起自就讀屏東師範學校（現國立屏東大學）那個時期起，即開始與圖書館與運動場兩者結下了美好的良緣，同時於1997年9月進入警大服務，先以法學專任教授擔任校長室機要主管，於1999年I月起至1999年10月間先後擔任兩任圖書館暨世界警察博物館館長、兩任警大公共關係室主任等行政一級主管，在那十多年間當中歷任校長及各級長官卓越領導及同仁們大力協助下，兢兢業業努力打拚，圆滿達成被交付的各項任務，如今回想那段警大服務歲月，對於受到大力培植及珍貴之同寅情誼，永遠感念。

筆者教過的學生如今正分佈於警政、消防、海巡、移民、國安等單位服務，他們都能秉持母校警大（官校）誠之校訓及國家、正義、榮譽之核心教育價值理念，努力為國家社會人民服務，績效卓著，而且學生們也有尊師重道之優良美德，至今他們也沒有忘記我這位曾經教過他們法學課程且兼行政服務的黃老師（Dear Professor Peter Huang），珍貴誠園師生情誼，令我终身難忘。

回憶及此，筆者想起1998年11月間，有一天下午3時左右，當時的中央警察大學校長謝瑞智先生，在校長室親自召見我，並告訴我說「他已決定任命我以專任法學教授兼任警大圖書館暨世界警察博物館館長乙職，並兼任策劃協調有關编印出版警察百科全書及警察教育革新之論述事宜等工作…」。當我聽了校長這一指示一時愣住，並回答謝校長：「我的專業是法政及行政管理等，至於圖書館及博物館連館員都沒做過，一下子就要當兩個館的館長 ，請校長是否再慎重考量改派較合適的主管人員接任」，謝校長堅決的告訴我：「這是已決定的任命，已正式報請內政部核備中，而你的校長室機要主管工作已決定請一位擔任過國會議員的同仁來接任，相信你一定會把所交付之各項任務圓滿達成，快去準備你移交的工作吧！」果然這項任務在各级長官卓越的帶領及館內同仁們精誠團結、同心協力共同經營下，我們榮獲了2004年度教育部首次對警大的評鑑名列校務组第一名，我也榮獲內政部一等警察獎章及行政院頒授服務績優獎在案。



圖／作者提供

在警大服務期間，我歷任謝瑞智校長、朱拯民校長、蔡德輝校長、謝銀黨校長、侯友宜校長、謝秀能校長等長官之帶領，而歷任校長都很信任重用我，任命我擔任校長室機要、公共關係室主任、圖書館館長、世界警察博物館館長等行政一级主管十多年（在警大服務期間以專任教授所兼任的以上三種行政主管工作雖然繁重，但凡是歷經這幾項主管工作的同仁們以後的工作能量及職務之發展，無論是調任本校其他單位或轉任外放擔任警政實務機關或是行政部門的工作，也都能有很好的表現）。

筆者於2009年10月承蒙中央警察大學及崇右影藝科技大學厚愛，暫借調至崇右影藝大學擔任財經法律系主任、一個月後升任副校長及法商專題講座教授等職務（筆者也是崇右大學首位擔任法商專题講座教授者），當中台大社科院國發所仍聘我為兼任法學教授，而又承蒙警大謝秀能校長、刁建生校長、黎文明校長及警專何明洲校長、衛悌琨校長等長官的重用，聘請筆者至警大及警專開授憲法及法學緒論、刑事訴訟法等專題課程。回想個人在台大、警大、警專、崇右影藝大學歷經的三十多年教學研究及擔任行政主管生涯，總能獲得長官及同仁信任，不論在任何工作崗位，總是做什麽就像什麽，遵照長官吩付，盡心盡力的努力打拚，以順利圓滿達成上級所交付的各階段任務。

思及往事，對於人生每一階段所受到的培植任用，所獲得的知遇、信任、指導，深懷感激。至今個人之所以能受到現在任職的公私學術及企業機構信任，繼續為國家社會奉獻棉薄，過去所受到的培植，可謂受益良深，終身難忘。回顧自早年求學後入社會從事各種工作，皆能在每一階段的工作崗位上，全力以赴的完成任務，過去如此，現在亦然，在這一路走來始終如一的在人生志業上，努力打拚奮進向前，為開創國家社會更為美好之新境界而奔馳不已。



圖／作者提供