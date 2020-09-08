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每日國際焦點

德國總理梅克爾先前儘管反俄，卻仍然全力力挺建設從俄羅斯越過防俄的「歐洲堤壩」國家，直通德國的北溪二號天然氣管線，先前梅克爾於8月28日，針對俄國反對派人士Navalny遭下毒案，曾表示下毒歸下毒，管線歸管線。如今態度軟化，願意重新考慮對俄羅斯到德國的北溪二號天然氣管線的支持。

脫歐談判觸礁，英國準備無協議脫歐的可能性。

川普宣傳失業率大降。美國失業率從7月的10.2%降至8.4%。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

斯里蘭卡

外海起火油輪再度起火 。

印尼

297羅興亞偷渡客自孟加拉南部出發，漂流6個月抵達印尼亞齊省。

萬那杜

7日 發生規模5.7地震 。

白俄羅斯

白俄羅斯警方6日 逮捕 抗議群眾633人。

歐盟7日 表示 極度關切白俄羅斯壓迫民主情況，將發動制裁。

德國

總理梅克爾 為了俄國反對派人士Navalny遭下毒案，願意重新考慮對俄羅斯到德國的北溪二號天然氣管線的支持。先前梅克爾於8月28日曾表示下毒歸下毒，管線歸管線。

英國

脫歐談判觸礁， 英國準備無協議脫歐的可能性 。

歐盟在 脫歐談判上 對英國首相強森的信心越來越低。

法國總統馬克宏 表示 對於脫歐議題與英國首相討論順利。

希臘

法國總統馬克宏與希臘首相將於歐盟領袖峰會上討論土耳其問題。

美國

川普宣傳失業率大降。美國失業率從7月的10.2%降至8.4%。

沙烏地阿拉伯

國際原子能總署稱沙國 準備 引進核能，國際原子能總署將提供協助。

敘利亞

俄國 表示 將協助敘利亞突破美國制裁封鎖。

利比亞

俄國外長 呼籲 利比亞內戰立刻停火。

索馬利亞

汽車 炸彈攻擊 造成索馬利亞特種部隊3是兵陣亡，1美軍軍官重傷。

莫三比克

極端主義民兵攻擊增加 ，使北莫三比克無法得到人道救援，民兵攻擊已造成25萬人流離失所，其中7萬人無法得到援助，瀕臨挨餓。

塞內加爾