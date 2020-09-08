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每日國際焦點
德國總理梅克爾先前儘管反俄，卻仍然全力力挺建設從俄羅斯越過防俄的「歐洲堤壩」國家，直通德國的北溪二號天然氣管線，先前梅克爾於8月28日，針對俄國反對派人士Navalny遭下毒案，曾表示下毒歸下毒，管線歸管線。如今態度軟化，願意重新考慮對俄羅斯到德國的北溪二號天然氣管線的支持。
脫歐談判觸礁，英國準備無協議脫歐的可能性。
川普宣傳失業率大降。美國失業率從7月的10.2%降至8.4%。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
斯里蘭卡
印尼
297羅興亞偷渡客自孟加拉南部出發，漂流6個月抵達印尼亞齊省。
萬那杜
7日發生規模5.7地震。
白俄羅斯
白俄羅斯警方6日逮捕抗議群眾633人。
歐盟7日表示極度關切白俄羅斯壓迫民主情況，將發動制裁。
德國
總理梅克爾為了俄國反對派人士Navalny遭下毒案，願意重新考慮對俄羅斯到德國的北溪二號天然氣管線的支持。先前梅克爾於8月28日曾表示下毒歸下毒，管線歸管線。
英國
脫歐談判觸礁，英國準備無協議脫歐的可能性。
歐盟在脫歐談判上對英國首相強森的信心越來越低。
法國總統馬克宏表示對於脫歐議題與英國首相討論順利。
希臘
法國總統馬克宏與希臘首相將於歐盟領袖峰會上討論土耳其問題。
美國
川普宣傳失業率大降。美國失業率從7月的10.2%降至8.4%。
沙烏地阿拉伯
國際原子能總署稱沙國準備引進核能，國際原子能總署將提供協助。
敘利亞
俄國表示將協助敘利亞突破美國制裁封鎖。
利比亞
俄國外長呼籲利比亞內戰立刻停火。
索馬利亞
汽車炸彈攻擊造成索馬利亞特種部隊3是兵陣亡，1美軍軍官重傷。
莫三比克
極端主義民兵攻擊增加，使北莫三比克無法得到人道救援，民兵攻擊已造成25萬人流離失所，其中7萬人無法得到援助，瀕臨挨餓。
塞內加爾