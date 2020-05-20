左起：西藏人權捍衛者森卓（A-Nya Sengdra）， Lin Qilei。圖／擷自FREE TIBET網站，Lin Qilei提供

聯合國人權事務專家呼籲中國撤銷對被關押的西藏人權捍衛者森卓的指控，遵守國際法義務。

聯合國少數群體問題特別報告員瓦雷尼斯（Fernand de Varennes）等9名聯合國人權事務專家19日發表發表聲明，對西藏人權捍衛者森卓（A-Nya Sengdra）目前的處境表示擔憂。森卓因「擾亂公共秩序」罪名被判處7年有期徒刑，目前正在等待上訴開庭。

專家們指出，「此案似乎是對少數民族及人權維護者的合法工作進行定罪，我們對此深表關切。同時，我們也對有關這名人權維護者由於監禁環境不佳，身心健康狀況惡化的報告表示關切。」

聲明表示，森卓反對非法採礦、非法狩獵以及偷獵瀕危動物，他於2018年9月在青海省遭到逮捕，還遭到毆打。森卓2019年12月被判處犯有「聚眾擾亂公共秩序」 和「尋釁滋事」罪並被判處有期徒刑7年。來自青海省的其他幾名西藏少數民族代表也遭到起訴，並受到類似的判刑。森卓的上訴庭審上月被推遲，預計將很快開庭。

人權專家表示，「針對森卓的指控，其根源是對西藏少數民族人權維護者更大範圍的鎮壓。森卓作為一名少數民族成員，有權不受歧視或威脅地行使其人權，包括言論自由權，對他的指控違反了這些權利。」

人權專家表示，「我們敦促政府遵守國際法義務，包括撤銷針對森卓的起訴。西藏少數民族的人權必須獲得充分尊重。」