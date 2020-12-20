法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟、臺灣財經刑法研究學會等50餘個公民團體及全台各鄉里辦公室19日共同齊上凱道舉辦萬人「反暴力，要人權，翻轉未來大遊行」呼籲全民響應「廢獎金運動」

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟、臺灣財經刑法研究學會等50餘個公民團體及全台各鄉里辦公室19日共同齊上凱道舉辦萬人「反暴力，要人權，翻轉未來大遊行」呼籲全民響應「廢獎金運動」。並提出三大訴求：一、廢除行政機關不法獎金；二、平反冤案，落實人權保障；三、杜絕行政機關濫權鴨霸。

許多侵犯人權與財產權的冤錯假案，背後有多少獎金與利益的誘惑？而抽絲剝繭發現幕後原因就是「獎金作祟」！

主辦單位指出從太極門假案、黃文皇、葉揚春、吳沛純、簡永松、李泳賢、青年創業家鍾先生，以及多家知名外商服飾公司，被國稅局恣意認定逃漏稅，並以天價數字重罰等稅災案件，暴露稅務員為達到績效，罔顧程序正義、未依法舉證就濫開稅單、不符比例原則、超額重罰等惡行等稅務濫權，顯然已嚴重影響台灣的經濟發展與企業投資。

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟等民間團體12月9日在高巿議會的公廳會有議員指，環保稽查人員執法沒有獎金，警察稽查犯罪也沒有獎金，為什麼「查稅」要有獎勵金?該提問獲得極大迴響。今萬人大遊行中還有民眾扮演提款機，強烈表達人民「拒當違法稅官的提款機！」。

主辦單位指出，2020年新冠肺炎肆虐全球，台灣選出年度代表字「疫」，惟迫害人權案件也像疫情般對人民的生命財產造成極大的傷害：稅災氾濫、違法強搶民產、警察執法過當、違反居住正義、箝制言論自由等等，正一步步在侵害人民的未來。

陳志龍教授表示，政府犯罪，還有人拿獎金，然後把白的說成黑的，台灣沒有民主沒有自由，到處是假案，處處充斥著不公不義，台灣是一個人權的國家，不能讓當官的踩在腳下，不能任少數人欺負，大家是為了真自由、真民主、平反假案站出來，爭自己的自由民主。

前國稅局退休官員黃坤光聲援表示，他兩個月前在立院召開新書發表會，才接觸陳志龍教授及太極門弟子，之後才發現太極門就是被非法課稅，他無奈指出，稅務員非常態課稅，毫無法理依據，竟能凌駕立法、司法、監察及大法官解釋功能，讓租稅正義都無法實現，談何依法納稅及司法改革，完全就是太極門案的寫照。弟子對師父的贈與，根據所得稅法第四條第一項第17款，屬免稅所得，現在還有這種不依法理的課稅，這不是甲案，這是政府非法課稅。

今遊行現場透過直播包含全球21個國家人民紛紛聲援，並有12國家的代表親上凱道遊行現場與來自各國的聲援民眾，手持各地語言標語表達意見，盼能將人民心聲傳達給蔡政府。遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路、中山南路等路段，再回到凱道集結，遊行隊伍萬人集結上街，聲勢浩大。

法稅改革聯盟發起人暨前台大法律系教授陳志龍教授、北社理事陳逸南、新竹市議員田雅芳、前國稅局簡任稽核黃坤光、輔仁大學魏賜聰教授等專家學者，紛紛到場聲援，呼籲立刻解決人權迫害案件，嚴懲不良貪官惡吏，杜絕國家暴力！