美國保守派媒體以及反共的右派媒體，形塑這次美國大選是魔鬼和上帝的戰爭，而川普是滅共任務的「天選之子」，拜登則是被中共指定，阻擾滅共任務的人，川普企圖拯救美國，免於共產主義的魔手，而中共是這次美國大選背後的顛覆政權協力者。

搖擺州充斥舞弊案件

因此，從大選後對搖擺州明顯的舞弊案件的揭發，美國只看到右派媒體用力發音，《紐約時報》以及CNN則保持沉默，而網路大咖如「推特」和「臉書」以及YT則努力抵抗，奮力刪除來自個人或右派媒體的舖文，美國大選的社會分裂，已經從媒體正式展開，這種情況當然和中共的滲透有關，只要有中國因素入侵的國家，媒體顯然是第一個衝擊的所在，因為中共最擅長正反理論發展出的詭辯。

16日，《紐約時報》和CNN很少見的聯手，對右派和保守傳媒展開攻擊，被視為右派的福斯電視，態度也日漸搖擺，川普對福斯電視難掩失望。

左派媒體指責川普輸了撲克賽局，卻不願意認帳，糾集右派媒體對這次大選說三道四，並且以沒有證據的假訊息，誇大選舉舞弊，攻擊民主黨拜登陣營，已經對美國造成傷害，割裂國家的團結，這些指責剛好和右派媒體的指控相反，右派媒體認為，真正傷害美國的，剛好是罪證已經充分的選舉舞弊，如果遂行舞弊的一方，可以從容登台，行使總統權力，那麼美國民主選舉制度將變成一場大笑話。至於選舉舞弊的指控是真是假，不能由媒體說了算數，應該由法官或公正第三方去調查，但是，從目前來看，各州的司法單位好像被堵住嘴巴，右派媒體指控，提出大選舞弊的吹哨人遭受暴力和生命威脅，而左派媒體則說，選舉人團要行使投票權，遭受威脅，雙方各執一詞，但是，左派媒體報導14日選舉人團的投票，拜登以306票當選，卻故意忽略這裏面還有七個州的雙重投票的變數。

14日選舉人團的確沒有跑票，拜登拿到306票，但是，這些總數包含賓州、威州、亞利桑那、內華達、喬治亞、密西根以及新墨西哥州，七個州總共86票選舉人團給了拜登，卻由州議會同時投給川普，這是歷史上罕見的狀況，因為這七個州的舞弊層出不窮，法院還沒有做出選舉是否有效的最後定論，如果法院認定選舉無效，那麼這86票會由州議會掌控，州議會已經表態投給川普，那麼勝利者會變成川普，問題在於七個州的選舉訴訟，是否可能在1月6日國會最後認證時揭曉，當然，共和黨人裡面也有人認為川普乾脆認輸，四年後再捲土重來，無須把美國社會推入分裂的深淵，甚至可能引發一場內戰。

當然，川普除了等待法院的判決，在國會最後翻盤之外，現在考慮的是行使總統特權，發布緊急命令，全國戒嚴或者在幾個舞弊厲害搖擺州戒嚴，因此期待情報總監的最終報告順利提出，目前卻因為是否中共干預的內容，出現分歧，以至於無法在18日提交。

如果使用緊急命令這一招，帶來的後果很顯然仍在評估之中，因為一旦走到這一步，在這次大選裡面搞鬼的人，很可能會遭到逮捕或下獄，從很多跡象看來，搞鬼的人多如牛毛，從投票機器到假選票，甚至死人票或電腦作票，花樣百出，創下空前紀錄，這種情況發生在民主起步的國家，早就暴動了，但是，美國並沒有暴動，這要歸功主流媒體的掩飾，這些媒體在大選中，並不公正，很巧妙扮演左派勢力的先鋒，把人民的眼睛和耳朵蓋住了。

魔鬼已經走進殿堂

美國社會太天真，覺醒太慢，不像流亡美國的中國異議人士，他們很早就觀察到中共滲透美國的野心，一部分也擔心自己雖然身在美國，也可能被迫害，尤其是習近平的「獵巫政策」之下，目前已經有8600位流亡在海外的異議份子，被強制貼上貪汙罪名，抓捕回中國，瑞士政府甚至配合引渡。

1971年，美國屈服於左派勢力，讓中共國進入聯合國殿堂，1979年，美國放鬆對紅色共產黨的警戒，讓中共國勢力進入美國，2000年，柯林頓讓中共國進入WTO，為中共帶來巨大財富，接著，中共國用美金打進美國高層政壇甚至媒體機構，簡單說，美國就像基督一般，對魔鬼展現寬容，讓魔鬼進入教堂，以為魔鬼可以研讀聖經而向善，但是魔鬼最後走上講台，拿到佈道證書，宣揚惡魔之道，世界因此風雲變色，到底應該等待拜登或等待川普來拯救美國，美國人現在也沒有答案了，或許答案還在上帝的手上吧。



作者指出這次的大選風波已經對美國造成傷害。示意圖／Pixabay ，民報合成