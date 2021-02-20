吳基福先生，1916年生於高雄縣旗山鎮書香門第的基督徒世家，自幼天資聰穎，1929年旗山國校第一名畢業，入台南長榮中學接受教會博愛精神的洗禮，1935年東渡日本研習醫學，於1941年從日本醫科大學畢業，進入研究所習眼科，1946年二次大戰結束後次年獲得博士學位，拜別恩師中村教授後返台，在踏上台灣祖國土地的那一刻，吳基福立志「傾盡心力為台灣的眼疾患者奮鬥，讓失明的祖國同胞重建生命的曙光，走上嶄新的生命歷程。」

吳基福回台後就任省立高雄醫院眼科主任，後於1949年出任旗山醫院院長，1950年在故鄉旗山鎮首創全鎮醫療保險，開創台灣健康保險風氣先河，並於1951年前往歐洲、英國考察社會福利與研習眼科，1953年吳基福順利成功於旗山完成全台首次眼角膜移植手術，其在眼科專業表現轟動全台，遂於1954年於高雄市開設「吳基福眼科醫院」。

吳基福於高雄開業後積極參與醫師公會，提案修正「醫師法」要求立法院制定「新醫師法」，並於1957年出任高雄市醫師公會理事長，倡立「醫療糾紛鑑定委員會」重視醫療人權的保障，1959年擔任高雄紅十字會會長，設立紅十字育幼中心，1963年出任長榮中學董事長並當選台灣省醫師公會理事長，1965年創設台灣第一座「紅十字眼庫」，並草擬「眼角膜移植條例」、「人體臟器組織移植條例」要求政府立法，這段領導醫師公會期間的經驗讓吳基福展現了專業知識分子投入社會福利改革的眼光和魄力。

1969年，吳基福終於從專業團體領導者的角色，踏入為民喉舌的代表民意進軍國會的改革行列，以59萬多的第一高票數當選終身職立法委員，從此在立法院為醫療改革和社會福利奮戰了16年。吳基福對戒嚴時期威權體制下的衛生醫療行政組織和預算經常批評要求改善，對「新醫師法」的推動更是不遺餘力，終於能在1975年獲得通過頒布實施，這是台灣醫政史上的大革命。吳基福擔任立法委員為民喉舌之餘，為倡導輿論發揚民意，更集結醫界同道力量，於1971年創辦《台灣時報》並出任發行人，《台灣時報》可以說是台灣最早開闢醫藥衛生版面的媒體；1973年吳基福為了國民健康的保障，又創辦「中華民國防癌協會、「婦幼衛生中心」；1974年更為了爭取我國受到「沙利竇邁度」藥劑造成畸形胎的兒童權益，向日本製藥廠提出公害賠償，歷時兩年成功求償兩千三百多萬，是台灣史上最大宗醫療賠償紀錄。1976年吳基福又為民眾健康成立「高雄捐血中心」；1979年，吳基福出任中華民國醫師公會全國聯合會理事長，充分展現了其領導社團組織與維護民眾權益的積極成效。

吳基福長期熱心社會公益、推動社會改革，奔走於地方民眾與國會殿堂之間，卻未花費精神於報社財務管理與自身健康的照顧，1980年投資創辦《遠東時報》於美國舊金山，造成財務極大的虧損，甚至影響到《台灣時報》的經營主導權易手，對吳基福是極大的打擊，但《台灣時報》的員工對這位創報董事長堅持的專業知識分子風格充滿敬佩和感念，有人稱他是「南台灣最後一位鄉紳」。就在財務發生困難報社易主的同時，吳基福竟然又罹患了直腸癌，這位畢生為國民健康奮鬥的醫界領導者，竟然在癌症的侵襲下於1985年2月1日逝世，享年69歲，留下了滿腔社會改革的熱誠和上醫醫國的理想，讓台灣醫界和病患大眾痛失良醫而常懷哀思。

※本文轉載自陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》

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