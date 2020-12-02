政府在控制疫情所扮演的角色，在集權制度下和民主制度下的社會，大不相同。政府對抗疫情，所能採取的措施和所能造成的影響，在這兩種社會中，也有巨大的差異。

川普總統如果輸掉了這次大選，主要原因是媒體和許多美國人，把新冠病毒流行失控的責任，都怪罪於川普。我認為這是非常不公平，而且不正確的推論。我個人的分析，以下三點才是美國抗疫失敗的toot causes（根本原因）：

1、民主社會的結構，難免在抗疫的理念上分岐，反應上遲緩，而執行上缺乏團結一致的精神和眾志成城的效率。很多過慣了民主自由生活的人，不知道為了成功抗疫，有必要犧牲一些個人的自由，有時不能堅持自以為是的主見。最近普遍的，武漢肺炎又在歐洲國家如火如荼的施瘧。這些國家都有不同於美國的民主政府，並沒有他們自己的「川普」執政，一様的防疫嚴重失敗。由此可見，民主制度在抗疫上，可能有先天上的困難。

2、聯邦政府的體制，我不知道是否在法律上或慣例上，對聯邦和州以下各級政府，在防疫政策、權力、職責以及資源的統籌、取得和分配，有合理的既定規範。川普的政策，州長並不見得同意，更不用說支持。紐約州長的意見，紐約市長也不見得買帪。不同政黨的政治人物，互相攻擊的多，同心協力的少。

3、疫情伊始，醫學界/科學家/公共衞生官員，對新病毒的知識非常貧乏，了解也不一致。總統、州長及以下肩負行政責任的各級官員，各有對病毒防治的理念，可能也接受了，在一些重要問題上持不同見解之專家的建議。因此缺乏防疫政策的共識。

在戴不戴口罩這件事，川普是犯了大錯。但其實這件事，他是有些冤枉。傳統歐美人認為口罩是給病人和醫護人員戴的，在醫療場所以外，主要功用是防止病人傳播病原體，而非保護健康的人。美國曾經有過一個橫跨多年，研討近代五大瘟疫的會議，參與者包括醫療界、公共衛生組織、數學模式專家及歴史學家。會議分析各種防疫措施的效果，一般外科口罩的效果不大，N95的效果雖佳，但是不容易長期正確穿戴，實際效果也往往打不少折扣。所以疫情剛開始時，有不少人（包括醫療人員）不主張廣泛使用口罩，尤其是當疫情嚴重，有口罩缺乏之虞時，留口罩給醫護人員的呼聲頗大。到後來，無症狀感染者有傳播病毒的證據越來越多時，在無法保持社交距離的情況時，需戴口罩的道理也日漸明顯。不幸的是，這時候戴不戴口罩已經變成政治立場的標籤，很多人無法用科學和理智的思考，來看待這個問題。

川普的另一個錯誤是公開宣揚治瘧疾藥物chloroquine（氯奎）治武漢肺炎的效果。其實這件事也不能過責他。早期是有一些報告認為氯奎在理論和實際上可能有效。作為一個領袖，知道有一個便宜而且已經使用很久的藥，有人說可以有效的治療嚴重的新病毒疾病，推特上大嘴巴的川普，迫不及待的推動起氯奎。本來問題的重點在氯奎還沒有良好的研究證實效果，但是美國有挺希拉蕊的人，輸不起選舉，川普一上台就千方百計要拉他下台，加上黑「川」的美國主流媒體，甚至醫學雜誌，不遺餘力的藉此攻擊川普。氯奎是有可能引發嚴重的不整脈，但是我們經常使用的藥，有這種副作用的並不少，在醫院中使用，危險性不高，如果有效的話，是值得冒險的。主流媒體炒作這件事，把川普描繪成不僅僅愚蠢，而且是不顧人命安全的惡人，還把氯奎說成遠比實際還危險的藥，我覺得是不公平，是惡意的抹黑。

古代的幾個瘟疫，如黑死病等，許多社會採取不人道的高壓隔離，把通往疫區的所有道路封鎖，讓住在裏面的人，不論有沒有染上瘟疫，自生自滅。有時甚至把整個村莊燒掉，為了避免病原傳播，可以不擇手段，可以由掌權者決定那些人得到救援，那些人可以犠牲，就是集權制度社會抗疫的基本思維。中國的武漢封城和最近長江流域水災，破壞安徽省內的河堤，以「犠牲安徽救河南」的做法，在民主社會是行不通的。這樣做效果如何，我們無從得知，因為中共一向資訊不透明，在疫情嚴重時更是表明，只准報「正能量」的消息，而負面消息不只不淮報導，更是以假造數據而掩蓋住了真相。所以武漢死了多少人，安徽犠牲多少人，外界恐怕都不可能知道。防疫是否成功，是以犠牲多少人，才控制住？是否有更好、更合人道的方式可選擇？也無從評估。



作者指出，傳統歐美人認為口罩是給病人和醫護人員戴的，在醫療場所以外，主要功用是防止病人傳播病原體，而非保護健康的人。圖／Pixabay