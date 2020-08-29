中共為了應付即將崩潰的金融體系，加速數位貨幣的發行，取代紙鈔，因此造成人民幣崩跌，近日傳出數位貨幣不可以購屋，等同人民幣國際化已經失敗，因此資金出走更加劇烈。根據國際貨幣銀行日昨宣布：從去年開始，在中共嚴控資金出逃之下，利用「比特幣」加密交易方法，逃出中國的資金有500億美金，這些錢並沒有進入美國，而是前往歐洲，其中，塞浦路斯島就是第一站。

地中海洗錢天堂

IMF的報導剛剛發出，位於地中海的小國塞浦路斯，就發生大震盪。8月25日，半島電視台揭露美中衝突開始，美國已經不是中國紅頂商人移民首選，反而這個地中海小島，獲得青睞，報導中說：從2017年到2019年，賽國批准了1400位移民，其中有500位來自中國，700位來自俄羅斯，200位烏克蘭人，少數是亞洲的馬來和伊朗以及高棉。

報導中說：中國大建築集團碧桂園的董事長楊惠妍，也名列移民其中。

碧桂園在美中貿易戰爭中，也受到波及，尤其是碧桂園在馬來的投資案，因為前首相納吉下台後，遭到調查，以及民間抵制，但是，富比士的亞洲女富豪排行榜中：楊惠妍仍然以203億美金，排名第六位，所以，楊惠妍移民，仍然引起注意，證實了中共經濟下滑，中共對小老百姓韭菜一割再割，對有錢人下手搶劫的時間到來。

半島電視的報導出現後，香港《南華早報》進一步跟蹤調查，也揭露了其中6位中共黨國官員，也選好賽國作為離開中國後的落腳之處。

紅色黨官的名單如下：成都人大代表陸文彬、武漢黃陂區政協陳安林、浙江金華政協傅正軍、山東賓州政協趙振鵬、華潤電力總裁唐勇，以及被紅色追緝的張克強。

賽國在2013年因為金融風暴，為了補充國庫缺空，推出黃金護照，只要投資215萬歐元，就可以拿到居留權以及申根護照，很多貪官以及國際犯罪者，通常把賽國當作進入歐洲的踏腳石，從這個地方進入歐盟國家，四通八達，尤其是俄羅斯人，最喜歡塞浦路斯，看看碼頭停泊的遊艇，十之八九是俄羅斯人擁有，地中海的氣候和陽光，使賽國變成移民首選，賽國在這一波移民中，也賺進72億歐元。

2019年，路透社也揭露這份「塞浦路斯」文件，其中有一位大人物是目前高棉強人洪森，還有一位是被馬來西亞以及美國追緝的國際金融詐欺犯劉特佐，劉特佐是馬來檳城人，2000年在香港成立晉瑋金融公司，從事併購和地產，開始發跡，因為認識馬來前首相納吉的繼子阿齊茲，透過他牽線，進入馬來高層，開始從事洗錢把戲，因此捲入馬來國家基金一馬集團的醜聞，五鬼搬運一百億美金，到處藏匿，2015年遭受國際通緝，有一段時間出現澳門和中國武漢，與中共高層也有來往。

洪森和劉特佐被曝光，擁有塞浦路斯居留證之後，歐盟相當關心，很擔心賽國變成犯罪天堂，因此，對賽國施壓，賽國很快把洪森和劉特佐護照註銷，總共有26人被註銷，其中有六位中國人。

土西兩國因為賽島發生衝突

賽島變成洗錢天堂，早已經歐洲有名，過去的歷史上，義大利黑手黨在此盤據，後來俄羅斯的黑手黨進到賽島，引進很多從蘇聯崩解中賺到大錢的大亨，另一方面也提升賽島的經濟，因此賽島被稱為「歐洲的後花園」。

但是，1984年，在土耳其保護下剛獨立的北塞浦路斯，就沒那麼幸運了。

北塞浦路斯國親近土耳其，信仰伊斯蘭，而塞浦路斯建國卻早了北塞浦路斯20年，1964年，賽國在英國保護下獨立，1974年，親希臘的政客進行政變，推翻親土耳其的政府，居民信仰希臘正教，政策上親近希臘，2004年，為了解決土希兩國在賽島上的衝突，聯合國曾經舉辦公投統一，結果65% 的北塞浦路斯人支持統一，但是，75%的塞浦路斯人反對統一，一方面是信仰問題，一方面是因為經濟，塞浦路斯國經濟比北塞浦路斯國要好很多，它們認為統一的話，塞浦路斯必須支援北賽，經濟會被拉下去，所以反對統一，這個案子也因此擱置至今。

資金流入塞浦路斯，也使南北經濟差距加大，最近幾天，土希兩國又因為賽島周邊海域的探勘問題，發生衝突，看來，島紅是非多，塞浦路斯島未來，也不會太寧靜。