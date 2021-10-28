國民黨發動罷免陳柏惟成功後，並沒有太高興，反而基進小黨以一敵四，小蝦米對大鯨魚的反惡罷行動，雖敗猶榮，三國月後改選，基進黨勢必捲土重來，成為國民黨大患。

投票前，以為民調預言的罷免高票通過，並沒有發生，顏家看到票數肯定笑不出來，如果藍色，紅色，韓粉團體，加上被紅色滲透的地方宮廟系統，四方總動員，只拿到七萬多票，未來改選上陣，不管顏家找誰出馬競選，恐怕都不會太有保握，所以基進黨說：「我們沒有輸，更不後悔對韓國瑜發起罷免」。

朱立倫交出紅色投名狀後，志得意滿，正常倫似乎被快樂沖昏頭，25日出席日本降伏記念，把降伏譯成光復，說一堆歷史假故事，戰後，台灣的殖民地解放沒有發生，再度被國府託管，二度被殖民，才是歷史真相。

朱立倫還要對台派抗中保台落井下石，指指點點，這下雖然樂了習近平，卻也激發台派更多憤怒，埋下另一場罷免案的不確定。

這場罷免案，驗證了背後有人大撒幣，從街頭廣告看版數不清，宣傳車越來越大，紅色網軍從農場出洞，假訊息撲天蓋地，地方宮廟耳語抹黑，這種罷免活動消費額度，少說千萬起跳，根本不是發起罷免小團體志工吃得起的，猜猜看，誰是幕後金主，國民黨真的要在台北複製罷佐嗎？能夠複製成功嗎？

四大公投是藍營重頭戲

接下來四大公投，才是國民黨亂台重頭戲，直接衝擊民進黨執政，民進黨顯然坐不住了，尤其是關係台灣產業生命的CPTPP協議，台灣若要進入區域經濟自由貿易體系，使台灣不再因為關稅而受制於人，這一次是最好機會，客觀條件上，台灣是非紅色產業鏈核心要角，經濟成長看好，在武漢病毒衝擊下，防疫出色，目前看來，越南和秘魯是否對台灣發出歡迎信號，仍未確定，其他國家都對台灣點頭暗示，但是，即便客觀環境有利台灣，台灣能否開放美豬，開放日本受災區食品，這兩個議題變成入會最大阻礙，因此也是國共聯手阻擋台灣的原因。

中共早就知道以自己條件，和長期貿易惡名在外，目前在世貿組織指控中國違反規定就有一百多案，中澳貿易衝突未解，老共明知加入困難，卻故意來亂，很顯然不是政治問題而已，其目標當然是阻擋台灣進入，因為台灣一但進入CPTPP，就可以脫離日漸惡化的中國市場環境，對中共政權目前的失業狀況，無疑雪上加霜，台商在中國製造外銷賺外匯，舉足輕重，若台商大舉撤離，必然會降低中國創匯的管道。

台灣內部政治牽連中國，既關係台灣未來，更關係中共政權，老共介入台灣政治越來越明顯，藉四大公投打擊民進黨，阻擋台灣進入CPTPP，四大公投過關，民進黨危險，台灣危夷。

民進黨一開始沒有大力聲援基進黨友隊，在國會失去國防委員一城，接下來，有不能再輸壓力，動員下鄉舉行百場說明會，恐怕還不夠，因為老共網軍早已入島，紅色媒體也已入戶，這是台灣人對抗紅色認知作戰的殊死戰。



台灣內部政治牽連中國，既關係台灣未來，更關係中共政權，中共介入台灣政治越來越明顯。示意圖／民報合成