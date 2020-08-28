針對台北市長柯文哲主持交通會報時提到，在高雄搭公車的人是「厭頭（台語傻瓜之意）」；前北市副市長、現任高市副市長林欽榮今28日(五)說：我認為是對高雄甚至對我個人的期許…

針對台北市長柯文哲主持交通會報時提到，在高雄搭公車的「厭頭（台語傻瓜之意）」說法；前北市副市長、現任高市副市長林欽榮解讀老長官的話，是對高雄的期許、甚至是對他個人的期許，對南台灣非常多城鄉的期許。我們應該要急起直追、繼續努力。惟林欽榮也認為對高雄而言，高雄(包含APP)也不太輸台北，儘管整體運量還差很多，但高雄有中運量系統捷運、完備的各級公車，還有輕軌.....

針對高雄多元的大眾運輸交通路網，林欽榮指高雄有中運量系統，也有捷運全環線系統以及輕軌，其中停頓兩年的輕軌二階，他有信心在路型修正之後，可望全環線在今年底即可全面動工，甚至分段完成。此外，更重要的公車系統，則有幹線公車、一般公車、中小型公車以及復康巴士，而公共自行車Ubike2.0，共有586站已完成建置，合計有5800輛車，並鼓勵民眾多加運用多元公共運具。

林欽榮期待城市間有更多交流、互動，歡迎柯市長多來高雄、「來看看我」。不僅是公車動態服務系統，也包括智慧城市、產業交流以及人才交流。

柯文哲27日主持交通會報時提到，最近到南部坐公車被嚇到，不知道車子什麼時候會來，去搭的人是「厭頭」。他說，在台北搭公車可用APP，知道公車大約還需要多久，還可買杯咖啡等待，但去高雄怎麼公共運輸？去南部坐公車就不肯再坐，坐一次就嚇到，沒有APP怎麼坐公車，公車不方便不OK。

負責督導高市交通、捷運的副市長林欽榮今與在交通局長張淑娟、新聞局長董建宏陪同下舉行「高雄市公車動態資訊與乘車體驗」記者會。林欽榮表示，高雄市的公車動態即時資訊系統(目前有832站位已設置，重要路線皆已建置完成)，公車動態資訊系統早於99年建置，已完成建置10年。

「高雄iBus公車即時動態資訊APP」提供「公車路線動態」、「站牌乘車規劃」、「便民資訊」、「到站提醒」、「公車式小黃」等查詢功能，可快速掌握公車到站即時資訊。

※交通局長張淑娟說明「高雄iBus公車即時動態資訊AP」與多元交通運具

張淑娟指出，「高雄iBus公車即時動態資訊APP」，提供「公車路線動態」、「站牌乘車規劃」、「便民資訊」、「到站提醒」、「公車式小黃」等查詢功能，並提供「我的最愛」，設定個人化路線及站牌收納功能，可以快速掌握個人興趣路線及站牌，下載官方版「高雄iBus」APP，可以正確掌握公車到站即時資訊。另外全市共有832座LED跑馬燈設在公車站位，提供公車即時到站資訊。

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