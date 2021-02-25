在國門之都，透過料理與國際接軌，運用層層堆疊的辛香料，主廚烹煮出香氣繚繞又記憶深刻的風味，不僅滿足味蕾，也讓饕客的思緒飄遊，享受世界美食的薰陶。在無法遠行的日子，來桃園用味覺感受異國氛圍。

「旁遮普印度美食」呈現北印度的料理風華，用溫和柔順的香料，搭配台灣在地蔬果，燉煮出濃郁且香甜的咖哩，沾著香脆烤餅一起品嚐呈現絕美滋味。「箭毒蛙之吻」以台灣少見的哥倫比亞料理為特色，依循當地民情採用適合分享的拼盤組合，將血腸、炸五花肉、玉米餅等傳統美食齊聚一盤，將帶有冒險感的香料味盈滿空間，也讓味覺抵達遙遠的南美大陸。

旁遮普印度美食 道地香料配台味 盡情徜徉北印度

甫進餐館，耳邊迴盪起寶萊塢式的戲劇性樂曲，牆上也掛滿印度風的裝飾，帶領感官墜入色彩斑斕的異國。印度主廚Sam與妻子Carina於澳洲相遇後，決定回到台灣定居。Sam憑藉對家鄉的味覺記憶，用各式香料創造出屬於旁遮普的瑪撒拉風味，再搭配台灣在地食材，成就具有島嶼印記的風味料理。

來到店裡不妨先聞聞店家提供的香料罐，讓葫蘆巴葉、黑荳蔻、丁香等香氣在鼻腔擴散，為料理體驗揭開序幕。Carina提到，北印度的風味相較其他地區更溫和，相當適合初次體驗印度料理的人享用，同時餐廳使用的香料皆為天然食材，不僅提升風味層次，也能促進食慾消化及代謝。



店內裝飾採色彩繽紛鮮明的印度風，讓人彷彿置身印度家常小店。圖／蔡嘉瑋、林冠良

迷人咖哩陷阱 多重風味夾擊

風味各異的咖哩是餐廳的特色，各種招牌菜淺嚐一口就能讓食客對印度菜從此心生嚮往。口感絲滑的「奶油雞肉咖哩」，以番茄跟奶油做基底，創造豐厚酸甜的滋味，導入印度酥油與咖哩融合後，更彰顯出質地的柔順，滑入口中盡是鮮明的香軟滋味。



口感紮實的烤餅沾取咖哩食用，飽足豐厚的滋味令人大快朵頤。圖／蔡嘉瑋、林冠良

「旁遮普香料羊肉咖哩」展現對咖哩的熟稔，選用羊腱部位以香料醃製，接著熬煮3至4小時去除羊騷味，最後加入青椒與洋蔥拌炒，讓各種香氣各司其職，卻又不喧賓奪主，風味濃厚不膩口，搭配烤餅與薑黃飯，一眨眼就讓碗底朝天。「菠菜鮮蝦咖哩」則相對清淡，以菠菜、蒜泥作為基底，同時佐以新鮮甜蝦增添甘甜，賦予印度咖哩另一番風味。

箭毒蛙之吻 來自地球彼端的美味 哥國香料交響曲

哥倫比亞雖與台灣相隔著廣闊的太平洋，但是美食無國界，哥國料理悄悄在桃園生了根。用原生的印地安民族風格融合西班牙調理風，再與台灣食材巧妙相遇，最後以香料串聯，碰撞出既粗曠又熱情的中南美風味。



在哥倫比亞國旗地圖上標示台哥兩國，代表著Alonso Ramirez 心中的家鄉。圖／蔡嘉瑋、林冠良

店名來自主廚的外祖父暱稱箭毒蛙，主廚Alonso Ramirez一脈相承外祖父烹飪料理的血液，並將這項天賦在自由的寶島發揮得淋漓盡致。在餐廳的裝潢巧思中也能看見哥國風景，例如經典的黃、藍、紅3色國旗，以及具有團聚意義的青蛙噴泉，都讓人瞥見Alonso Ramirez的家鄉縮影。



裝潢擺設的青蛙噴泉具有全家團聚之意，也是哥國常見的居家裝飾。圖／蔡嘉瑋、林冠良

食在好功夫 舌間遨遊南美味

以葉子作為襯底、具有粗曠氣息的「薩派盤」甫上桌，一目瞭然的食材總匯，冒著蒸騰熱氣，混和著主廚特調香料，空氣中飽富美妙卻略帶冒險氛圍的香氣。「薩派」地區位於安地斯山脈山區，料理因此發展出方便攜帶食用的樣貌，同時透過香料的運用融合哥倫比亞的文化脈絡，並帶入周邊異國風貌於料理中，不僅喚醒味蕾，更為每一口咀嚼帶來刺激與驚喜。

薩派盤內包含白飯、香料肉末、手工香腸、血腸、炸五花肉、荷包蛋等，飽足感與營養兼具，同時每種食材都得確保上桌時的溫度，相當考驗主廚掌控烹飪時間的火候。除了控溫得宜是美味關鍵，食材幾乎皆以手工製作，以確實掌握口感變化，例如經過精密計算灌製的血腸，不但沒有腥味，還能嚐到豐沛的肉脂香氣，以及辛香料融和其中帶來的味覺饗宴，Alonso Ramirez笑著說，「不少哥倫比亞人說，這裡的料理比在自己國家吃到的還要可口。」



豪邁「薩派盤」內含豐滿食材，搭配特製沾醬提味更顯層次。圖／蔡嘉瑋、林冠良

在地取材衍生命 創新滋味再加分

不只呈現出道地且熱情的哥國風味，因為在台灣富饒的土地上，能取得優質的玉米、樹薯、馬鈴薯等哥國餐桌上日常的食材，主廚也透過在地食材為料理注入新生命。「玉米軟餅」為經典的哥國傳統料理，運用台灣的水果玉米製作後，更加展現了果物應有的香甜。揉製的過程中不過度調味，而是循著自然風味投入適當比例香料及配料，再慢煎出細緻香醇的綿密口感，讓一塊塊閃耀著幸福光澤的玉米餅就此誕生。

寒冬中最需要用溫潤的湯頭來滋養身心，「香料豚骨蔬菜湯」以薑黃為基底，加入新鮮大骨、玉米、紅蘿蔔熬煮，不僅湯頭清香甘甜，豐厚純熟的香料運用，更帶來口腹的衝擊感。而燉至軟爛的樹薯，在吸足湯汁菁華後，口感倍增鬆軟，每一口都能嚐到食材的原始甘甜。Alonso Ramirez擅長以香料誘出食材本味，正中台灣人的口味，不花俏、不造作，以香料跟在地作物結合，將兩地飲食文化勾勒出完美交集。



「香料豚骨蔬菜湯」口感濃淡適宜，冬季品嚐讓身心充滿能量與暖意。圖／蔡嘉瑋、林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：68