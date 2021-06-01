胡惠德，1923年出生於日治時代的雲林斗六，他小學讀斗六公學校，之後考進當時的台南二中（今之台南一中），因成績是全校第一名畢業， 本可保送台南工業專門學校（今之成功大學）， 但他志在學醫就放棄保送而報考台北帝國大學醫學專門部獲得錄取，當時全台灣錄取80名，日本人佔了50名，台灣人才30名，算是很難考上的學校。胡惠德就讀醫專時期，正值日本發動東南亞戰爭，在戰火威脅下許多日籍同學被徵召去當軍醫而喪生，他在1944年畢業時為了不想被徵召從軍，在日籍公共衛生教授曾田先生的推薦下，前往台中州的衛生課去當醫官。當時台中州衛生課只有他是唯一的台籍醫師，戰時物資非常缺乏，他們負責防疫保健工作，非常艱辛，例如治療瘧疾的奎寧已經買不到而當時砂眼流行造成兵員困難，他們需在各地設立「砂眼治療所」。

1945年二次大戰結束，胡惠德目睹戰後衛生體系的崩潰，日本政府走了，衛生防疫的官員也都離開了，前來接收的國民政府官員缺乏公共衛生行政人才，加上戰火摧殘了大部分醫療設施，從南洋回來的台籍日本兵帶回可怕的「惡性瘧」，而從中國逃避國共內戰的大量難民又帶來了鼠疫、霍亂、天花、狂犬病……等各種傳染病，整個台灣民眾面臨重大的健康威脅。胡惠德本來想回臨床工作可以有較好的收入，但因當時回台大醫院也只能當無薪的助手，而國府當局又缺乏原本在日治時期就有衛生行政經驗的人才，他就被留用了下來，開始了一輩子的衛生行政生涯。首先他在台中衛生院主持滅鼠運動，由政府出錢鼓勵民眾抓老鼠，再加強港口的檢疫措施，才在1948年將鼠疫控制下來，而天花的流行也是在大量推動接種牛痘疫苗四年後才獲得改善。

戰後的台灣衛生機關是從日治時代隸屬於警務局的衛生課獨立出來，起初改隸屬於行政長官公署民政處的衛生課，1947年228事件後行政長官公署改為「台灣省政府」，才成立了省衛生處， 而日治時代各縣市的衛生院後來改稱衛生局。胡惠德從1952年接任台中市衛生院長，在1959年獲得世界衛生組織的獎學金，曾前往澳洲雪梨大學公共衛生研究院進修獲得學位。在1962年台灣發生霍亂大流行時，當時省衛生處長顏春輝指定他在台中衛生局成立「台灣省霍亂防治中心」全力展開緊急防治措施，很快的撲滅霍亂。當1974年省衛生處長王金茂升任衛生署長時，延請胡惠德出任衛生處長，他上任後將鄉鎮衛生所原隸署鄉鎮公所的組織，爭取改為隸屬各縣市衛生局，解決了過去衛生所功能不彰的問題！在衛生處長任內家庭計劃工作、山地醫護人員養成計畫、多氯聯苯引爆食品安全事件是他較重要的施政挑戰。退休後他擔任民間組織「中華民國寄生蟲防治會」董事長至94歲過世才卸下六十餘年的公共衛生行政重擔！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集