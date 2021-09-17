纏訟十年的新北市營養午餐案，最高法院日前判決，有的有罪、有的無罪。本案波及甚廣，爭議很大，檢察官到底是真有實據，抑或只是隨著輿論的獵巫氣氛所為？值得深究。示意圖／擷自蔡英文臉書

纏訟十年的新北市營養午餐案，最高法院日前判決，有被告為有罪確定、有無罪確定，亦有發回更二審再者。如此漫長的司法過程與結果，真能讓人相信司法嗎？

新北市營養午餐案，涉及公立學校於辦理學生午餐時，承辦者如校長，是否收受廠商回扣之疑雲。而當時，檢察官起訴被告高達七十多人，除了學校校長、主任、廠商外，甚至也包括擔任評委的家長會成員。波及如此多的被告，檢察官到底是真有實據，抑或只是隨著輿論的獵巫氣氛所為，實讓人完全搞不清楚。

而就如過往的此類案件般，營養午餐案亦會步入長期訴訟、發回更審的煎熬之中，就注定有被告會在此過程中逝去，致無緣為自己的清白而奮鬥。至於相類似情況的被告，有些判有罪、有些判無罪，更有甚者，同一被告在不同審級於有罪、無罪間徘徊，也在此案中完全展現。從此又再暴露出，法官心證的形成是如何的自由與寬廣，就使被告走在一條鋼索之上。

更值關注者，即是否有被告因不堪訴訟之擾及牢獄之災而認罪，甚至為獲緩刑而配合訴追者來對他被告為不利陳述。由於就貪瀆犯罪來說，檢察官的訴追重點，自然在受賄者而非行賄者，就會利用證人保護法的刑事免責規定，來使廠商承認行賄，並可因此使其儘早獲得緩刑而脫身。凡此可能涉及非任意性自白或違反不自證己罪的供述，法院有否詳查，皆得劃上一個大問號。

此案還有一個相當關鍵的法律問題，即要適用貪污治罪條例的受賄重罪，以具有刑法公務員身份為前提，若不具有此等身份，頂多以刑度較輕的刑法背信罪為處斷。而在2006年7月1日以後，公立學校的教職員，原則上已非刑法公務員，除非其從事公務且具有法定職權，才會具有授權公務員身份，致可適用貪污治罪條例之罪。

營養午餐案是司法的照妖鏡

而公立學校校長辦理學生營養午餐事項，因非屬強制，且除清寒學生受政府補助外，其費用皆是由家長所出，是否有公務及公權力屬性，實有相當大之疑問，也造成相類案件，卻因審理法院不同，致出現天差地別的判決結果。更重要的是，私立學校辦理營養午餐，亦有接受公費補助，若有收取回扣情事，司法實務卻從未適用貪污治罪條例，頂多以刑度不重的刑法背信罪處之，致又暴露法律解釋的恣意性與差別對待性。

更糟的是，若將公立學校校長當成是授權公務員，則在受賄罪屬行為犯，即無論目的為何，一旦收受就成罪下，即便午餐契約中明文用於公益，且為教育主管機關所承認的廠商回饋金，竟被錯誤解讀是行賄。故有校長在沒有任何回饋金落入自己口袋，更坦承自己問心無愧，甚至還自掏腰包加入回饋金，以為學生獎學金或出外比賽基金，竟被法院當成是受賄的鐵證，並因此鋃鐺入獄。如此盡心辦學，竟落得如此下場，只令人不勝唏噓。

面對如此高度爭議的法律分歧，最高法院本可開啟大法庭來公開辯論一番，以昭公信，卻仍採取書面審理，既使被告無法為自己辯解，更會使第三審走向秘密審判。故無論判決理由寫得再多、再詳細，這樣的司法，恐都難以服人。只能說，營養午餐案，有如司法照妖鏡，台灣司法改革之路，還很遙遠。