中共當然希望中俄聯手對抗美國，此點沒有人會懷疑，但普丁可不一定這樣想, 普丁選擇到瑞士和拜登會面。2021.6.16拜登與普丁於日內瓦會面。圖／擷自公視新聞影片

當年中國為什麼選擇加入美國尼克森和季辛吉所主導的聯中制蘇外交大戰略，而沒有選擇和蘇聯一起抗美，其道理和未來俄羅斯的選擇類似，都是國家利益！

拜登與普丁在瑞士的高峰會閉門會議談了什麼？用膝蓋想就知道！美國要聯俄制中；但是大國就像一隻大象或一部大卡車，要轉彎或迴轉沒有那麼容易，大國競爭茲事體大，不用急也急不來，大家慢慢看幾年就知道了！

川普雖然下台，但其在總統四年任期之內，對美國所造成的影響將持續數十年，此點毋須爭辯，本人也懶得爭辯，本文將在台灣最高水準的新聞媒體民報刊出，幾十年後就可以知道民報的文章水準之高，台灣所有媒體無出其右。

美國反中台灣安全

川普把美國的最主要敵人或稱為頭號對手，從傳統美國民眾認知的前蘇聯即是現在的俄羅斯，改變成中國；定位中國為美國的頭號敵人或頭號對手；改變民眾的想法需要時間，現在全美反中的美國人超過半數；美國反中，台灣就高枕無憂，台灣安全了！

台灣的舔共犬馬集團未來如果活得夠久，就可以知道我所言不假，皆有所本，可以看到我所說的天下圍中，他們這些滯留在台灣的中國人是台灣人民的負擔。

幾乎所有的政治觀察家都在討論這次美俄峯會將達成什成果！此次拜登和普丁會面不會有什麼成果，也不需要什麼成果，彼此投石問路，打打招呼，見見對手，其他事情下面的人去喬即可！

美國遞出橄欖枝，俄羅斯欲迎還拒，要演一下十八相送，細火慢燉慢慢來。

聽說普丁沒有接受先和習近平會面，即使中共外交頭子楊潔篪專程去俄國，也沒見到普丁，但普丁選擇到瑞士和拜登會面；中共當然希望中俄聯手對抗美國，此點沒有人會懷疑，但普丁可不一定這樣想。

中共跟美國對幹，普丁暗爽在心中，如此一來美國一定想來聯合俄羅斯，兩國一起來搞中國，俄羅斯就可以左右逢源，身價自然水漲船高。

為什麼俄羅斯將選擇聯合美國而不是中國？因為俄羅斯不會希望身旁有一個大國，中國怎麼可能乖乖聽俄羅斯的話，如果美國和中國對幹起來，絕對不危害俄羅斯國家利益。毛澤東和周恩來當年為什麼選擇加入美國的聯中制蘇，而沒有選擇蘇中聯合抗美，因為這樣最符合中國利益，其道理和未來俄羅斯的選擇類似！

即使在美國聯中制蘇的年代，蘇中也沒撕破臉，未來俄羅斯和中國也不會撕破臉，中國敢跟美國對幹，俄羅斯才有利可圖，中國去和美國對幹，俄羅斯不會反對，但不會實質支持和幫助中國，另一方面俄羅斯會支持美國天下圍中，兩邊獲取實質利益。

俄羅斯當然不會選擇真正的中立於美中之外，普丁幾乎已經選擇站在美國這邊，為什麼？因為這符合俄羅斯國家利益。

天下圍中正在加速成形，美國因武漢肺炎死了60萬人，截至目前為止，台灣死了多少人？500人左右！500人和60萬人怎麼比？美國人內心幹不幹死中國？是正常人的話都幹死了！

所以，台灣安啦！



作者指出，普丁（左）幾乎已經選擇站在美國這邊，因為符合俄羅斯國家利益。圖／擷自PBS News hour影片