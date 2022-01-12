「基層醫療」是我們社區健康守護員。林俊傑醫師說：接近過年，提前向大家拜早年，今年虎年平安，防疫成功！台灣國泰民安大家歡歡喜喜。並呼籲「每個人要由自己做好自身防疫，才能歡喜迎向新年」！(圖/陳俊廷)

今年元旦連假出遊人潮大爆發，當時Omicron新變異株尚未衝破台灣國門，尚無本土案例傳出。惟國外COVID-19疫情自南非發現Omicron後，已快速擴散到全球許多國家和地區。中華民國基層醫師協會榮譽理事長、瑞安診所院長林俊傑醫師當時就有感大家可能因此有所鬆懈，因此就在提前預錄的拜年短片中，呼籲、提醒全民防疫由自身做起！要過好年，首重防疫。

「基層醫療」是我們社區健康守護員。林俊傑醫師說：接近過年，提前向大家拜早年，今年虎年平安，防疫成功！台灣國泰民安大家歡歡喜喜。並呼籲「每個人要由自己做好自身防疫，才能歡喜迎向新年」！他深具信心地說：「台灣醫療世界第一」！人民有很好的公民素養，在政府指揮中心、醫界與人民大家努力下，台灣防疫做的非常好。

農曆年節腳步近了，歡樂迎虎年的氛圍因疫情升溫而緊張，感染力增強的Omicron全球盛行，台灣面臨嚴峻的COVID-19境外移入風險挑戰，北部已出現多起本土感染個案導致社區傳染風險。林俊傑醫師呼籲每個人要做好防疫。落實戴口罩、勤洗手「內外夾弓大立腕」、拜年就是「拱手」不握手保持社交距離，還要隨時注意政策變化，當前所有符合接種第三劑疫苗條件的民眾，應儘速接種，鼓勵民眾打好、打滿第三劑，這樣過年免不了要外出走動也較能提升防護力。

※林俊傑：瑞安診所(家庭醫學科)院長、中華民國基層醫師協會榮譽理事長、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台灣家庭醫學醫學會醫療政策委員、高醫德和醫管暨醫資學會理事

※「內外夾弓大立腕」是以部位而言：「內、外」是指手掌的內與外；「夾」是指指縫間；「弓」是手指背；「大」是大拇指；「立」是指尖；「腕」顧名思義就是指手腕。

「內」是指雙手掌心互相搓揉；

「外」則是將右手掌對手背互相搓揉，把手背也洗乾淨；

「夾」是指在雙手搓洗時，將十指交叉，搓揉指縫間的夾縫；

「弓」是指將手心與手指背之間，相互搓揉；

「大」則是提醒大家，洗手時也別忘了幫大拇指按摩按摩、搓搓虎口的位置；

「立」，是為了避免有病菌藏在指甲裡的縫隙，因此要將手指立起來，對著掌心搓揉；

「腕」，則是別忘了也要沖洗手腕。

※附註：影片拍攝時間為2022元旦期間前後，尚未禁規定錄影需戴口罩。當前1月中因應疫情變化，提醒民眾務必戴口罩。